2025 este un an „PROST” pentru cultivatorii de mere. Producția, cu 10% mai puțin față de anul trecut, este la cel mai scăzut nivel din 2017 încoace

2025 a fost un an prost pentru cultivatorii de mere. Cultivatorii români de mere vor obține în acest an numai 420.000 de tone, cu – 10% față de 2024.

Din 2017, producția n-a mai fost așa scăzută.

În urmă cu cinci ani, producția era crescută: la peste 600.000 de tone de mere.

Țări ca Italia (2 milioane de tone), Franța (1 milion de tone) și Polonia (3 milioane de tone) au producția în creștere, dar și prețurile.

În România, merele provin din import.

La nivelul Uniunii Europene, producția a înregistrat 10,4 milioane de tone.

România este al șaselea producător de mere la nivel european.

