Prima pagină » Actualitate » Cât plătești pentru un teren arabil în România și ce prețuri sunt practicate în alte state ale Uniunii Europene, potrivit INS

24 dec. 2025, 15:49, Actualitate
Institutul Național de Statistică (INS) a emis noi date referitoare la prețurile percepute pentru un teren arabil în România și cele practicate în alte state ale Uniunii Europene, în anul 2024. De menționat faptul că aceste date statistice au fost furnizate de statele membre UE și diseminate de Eurostat. Iată informațiile mai jos, în articol.

Documentul conține date referitoare la prețurile aferente terenurilor agricole (teren arabil, pășuni permanente). Prețul acestor terenuri agricole este stabilit în funcție de mai multe criterii. Și anume:

  • Factori naționali (așa cum prevede legislația);
  • Factori regionali (clima și apropierea de rețele și sisteme de irigații);
  • Factori de productivitate localizați/specifici (calitatea solului, panta sau drenajul).

În acest sens, datele colectate și analizate arată că în România, anul trecut, prețul mediu al unui hectar de teren arabil a fost de 43.280 lei / ha (circa 8.656 de euro). Datele arată că cel mai mic preț a fost înregistrat la 37.693 de lei (circa 7.539 de euro) în regiunea de nord-est a României. Cel mai scump hectar s-a vândut cu 62.477 lei/ha (circa 12.496 de euro) în zona București-Ilfov, precizează Mediafax.

Ce mai arată datele colectate pentru 2024

  • Comparativ cu 2023, în 2024, în România, a fost observată o creștere cu circa 4% a prețului mediu per teren arabil. În Oltenia, de exemplu, a fost înregistrată cea mai mare creștere (cu 8,3% mai mult).
  • Datele mai arată că prețul mediu al pășunilor permanente a crescut cu 3,6%, anul trecut, la nivel național. Cea mai mare creștere a fost cu 7,3%, în Sud-Est și Sud-Muntenia.
  • Prețul mediu al unui hectar de teren arabil în spațiul Uniunii Europene (raportat la 22 de stat) a fluctuat. Cel mai mic a fost de 4.825 euro/ha, în Letonia. Cel mai mare a fost în Malta, de 201.263 euro/ha.

Prețurile pentru un teren agricol diferă în funcție de țară / foto: Mediafax Foto

Ce arată Eurostat

Datele Eurostat arată că, în anul 2024, prețul mediul al unui teren agricol în România a fost de peste 8.700 de euro. Cel mai scump teren a fost vândut în zona București-Ilfov, la un preț de peste 12.000 de euro. Altfel, cel mai ieftin teren a fost dat în partea de nord-est a țării. Un hectra de teren arabil în spațiul UE, în schimb, poate să depășească suma de 200.000 de euro, arată datele.

Sursă foto: Mediafax Foto

