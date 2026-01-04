Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Agricultură » Fermierii pregătesc un protest de amploare împotriva Guvernului Bolojan: ”Dacă nu suntem ascultați, vom fi nevoiți să ne facem auziți”

Fermierii pregătesc un protest de amploare împotriva Guvernului Bolojan: ”Dacă nu suntem ascultați, vom fi nevoiți să ne facem auziți”

04 ian. 2026, 16:04, Agricultură
Fermierii anunță un protest de amploare împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe fondul măsurilor de austeritate pe care le consideră „lipsite de realism” și periculoase pentru viitorul agriculturii românești, potrivit publicației 7 Media.

Agricultura, la limita supraviețuirii economice

 Organizațiile de fermieri avertizează că, fără intervenții rapide, agricultura riscă să intre într-o spirală a falimentelor, executărilor silite și a blocajului financiar.

Potrivit publicației 7 Media, zeci de exploatații agricole se confruntă deja cu executări silite, iar multe altele sunt în pragul colapsului, din cauza costurilor record de producție și a prețurilor scăzute de valorificare. Agricultorii spun că politicile de austeritate nu țin cont de specificul domeniului, un sector dependent de cicluri lungi de producție și de condiții meteo imprevizibile.

În același timp, costurile continuă să crească, în timp ce prețurile cerealelor au ajuns la niveluri similare celor de acum 15 ani, ceea ce îi face pe producători vulnerabili în fața marilor traderi internaționali.

Proteste anunțate și revendicări clare

Dacă negocierile cu autoritățile nu vor avea rezultate concrete, fermierii avertizează că vor ieși în stradă, inclusiv prin blocarea drumurilor naționale și a punctelor de frontieră. Scopul declarat este acela de a determina Guvernul să trateze siguranța alimentară a României drept o prioritate strategică.

Ștefan Muscă, fermier din județul Giurgiu și președinte al Sindicatului Fermierilor Patrioți, a declarat la Antena 3 că a fost depusă cerere pentru autorizarea unui protest pe 5 ianuarie, iar agricultorii intenționează să vină cu tractoarele în Capitală.

„Oamenii au ajuns la capătul răbdării. Dacă nu suntem ascultați, vom fi nevoiți să ne facem auziți”, a transmis liderul sindical.

Printre solicitările fermierilor se numără eliminarea așa-numitei „taxe pe stâlp”, reducerea poverii fiscale prin scutiri de taxe și impozite, precum și înființarea unei bănci pentru agricultură cu capital de stat, care să ofere credite cu dobânzi subvenționate.

Asociațiile agricole semnalează, totodată, întârzieri semnificative în plata subvențiilor, deși procesele-verbale de calamitate au fost deja depuse. Lipsa lichidităților afectează grav pregătirile pentru campania agricolă de primăvară, iar fermierii avertizează că, în lipsa unor măsuri rapide, România riscă să piardă nu doar un sector economic esențial, ci și securitatea alimentară pe termen lung.

