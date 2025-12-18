🚨 Proteste violente în fața Parlamentului European. Poliția aruncă cu grenade fumigene și gaze lacrimogene spre fermieri. Elicopterele au fost ridicate

Aproximativ 1.000 de tractoare au intrat în capitala belgiană pentru a exercita presiuni asupra summit-ului liderilor europeni.
„Suntem aici ca să spunem NU Mercosur”, a declarat pentru AFP un fermier belgian de lactate. „Este ca și cum Europa ar fi devenit o dictatură”, a spus acesta, acuzând-o pe Ursula von der Leyen că încearăc să forțeze acordul.
Cel puțin 7.000 de fermieri au organizat un marș în mare parte pașnic prin cartierul european al capitalei, unde acordul Mercosur a ocupat o poziție importantă în cadrul unui summit UE axat pe finanțarea efortului de război al Ucrainei. Protestul a degenerat în fața Parlamentului European, când mai mulți fermieri au aprins un foc din anvelope și fân și au aruncat cu cartofi în poliție, care a ripostat cu gaze lacrimogene.