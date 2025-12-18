🚨 Proteste violente în fața Parlamentului European. Poliția aruncă cu grenade fumigene și gaze lacrimogene spre fermieri. Elicopterele au fost ridicate

Mii de fermieri plănuiesc să protesteze la Bruxelles împotriva tratatului UE-Mercosur, în cadrul întâlnirii Consiliului European, unde liderii europeni s-au întâlnit pentru a discuta teme critice despre securitate și economie. Protestatarii sunt îngrijorați de perspectivele unui aflux de produse din America de Sud în blocul comunitar și de reforma subvențiilor agricole, anunță France24. Pactul UE-Mercosur ar crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume și ar ajuta UE să exporte mai multe vehicule, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase în America Latină.

Fermierii sunt așteptați să ajungă în cartierul european al capitalei Belgiei în jurul prânzului. Grupul de lobby paneuropean pentru agricultură Copa-Cogeca spune că se așteaptă la aproximativ 10.000 de persoane la proteste.

Fermierii, în special cei din Franța, sunt îngrijorați că acordul comercial îi va afecta negativ din cauza unui aflux de bunuri mai ieftine din partea gigantului agricol Brazilia. De asemenea, aceștia se opun planurilor înaintate de Comisia Europeană de revizuire a subvențiilor agricole ale blocului și se tem că vor ajunge mai puțini bani către ei. Federația Agricolă Valonă a declarat că Bruxelles-ul plănuiește să reducă subvențiile cu 20%.

Tratatul UE-Mercosur, un acord care se negociază de 25 de ani

Tratatul UE-Mercosur, un parteneriat comercial între Uniunea Europeană și țările din America de Sud (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), se află într-un moment critic. Deși negocierile durează de aproape 25 de ani, semnarea finală este blocată de tensiunile politice și de protestele masive. Deși Comisia Europeană dorea semnarea tratatului până la finalul lunii decembrie, Franța și Italia se opun ferm și consideră semnarea acestui acord drept „prematură”.

Germania este principalul susținător al tratatului

Germania, principalul susținător al tratatului, avertizează că fără acest acord, care ar stimula economia, nu va mai putea contribui la fel de mult la bugetul UE.

Fermierii europeni au organizat proteste la Strasbourg și Bruxelles pentru că se tem de concurența neloială din partea țărilor sud-americane. Potrivit acestui acord comercial, s-ar elimina taxele pentru aproape 90% din bunurile tranzacționate și ar crea o zonă de liber schimb pentru 800 de milioane de consumatori. Sectorul auto, chimic și farmaceutic din Europa ar beneficia cel mai mult prin eliminarea tarifelor de export către America de Sud.

Produsele din America de Sud nu respectă standardele europene

Fermierii europeni susțin că produsele sud-americane sunt mai ieftine deoarece nu respectă aceleași standarde ecologice și sanitare stricte ca în UE, cum ar fi utilizarea anumitor pesticide.

În prezent, viitorul tratatului depinde de summitul Comisiei Europene care se desfășoară astăzi și mâine, unde se caută un compromis între nevoia de competitivitate globală a UE și protecția agriculturii europene.

Recomandările autorului: