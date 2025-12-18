Prima pagină » Știri externe » Proteste violente în fața Parlamentului European. Poliția aruncă cu grenade fumigene și gaze lacrimogene spre fermieri. Elicopterele au fost ridicate

Proteste violente în fața Parlamentului European. Poliția aruncă cu grenade fumigene și gaze lacrimogene spre fermieri. Elicopterele au fost ridicate

18 dec. 2025, 13:30, Știri externe
17:38

UPDATE. Peste 1.000 de tractoare defilează pe străzile din Bruxelles

Aproximativ 1.000 de tractoare au intrat în capitala belgiană pentru a exercita presiuni asupra summit-ului liderilor europeni.

„Suntem aici ca să spunem NU Mercosur”, a declarat pentru AFP un fermier belgian de lactate. „Este ca și cum Europa ar fi devenit o dictatură”, a spus acesta, acuzând-o pe Ursula von der Leyen că încearăc să forțeze acordul.

Cel puțin 7.000 de fermieri au organizat un marș în mare parte pașnic prin cartierul european al capitalei, unde acordul Mercosur a ocupat o poziție importantă în cadrul unui summit UE axat pe finanțarea efortului de război al Ucrainei. Protestul a degenerat în fața Parlamentului European, când mai mulți fermieri au aprins un foc din anvelope și fân și au aruncat cu cartofi în poliție, care a ripostat cu gaze lacrimogene.

16:12

UPDATE. Poliția folosește grenade fumigene și gaze lacrimogene împotriva fermierilor de la Bruxelles

15:47

UPDATE. Ciocniri între fermieri și forțele de ordine la Bruxelles. Un tractor se îndreaptă cu viteză spre ofițerii de poliție, pentru a-i forța să se retragă

15:43

UPDATE. Situația se deteriorează în fața Parlamentului European de la Bruxelles. Fermierii au aprins un foc uriaș în Piața Luxemburg

15:39

UPDATE. Cinci autostrăzi din Franța, înshise

Joi dimineață, cinci autostrăzi erau închise sau afectate în sud-vestul Franței, potrivit Vinci Autoroutes. „Situația evoluează rapid și noi blocaje ar putea afecta alte zone în următoarele ore”, avertizează operatorul.

15:20

UPDATE. Transportatorii francezi avertizează asupra dificultăților de livrare

Transportatorii din Franța au avertizat, joi, cu privire la dificultățile de livrare în perioada premergătoare Crăciunului, cauzate în principal în sud-vestul țării de blocajele rutiere instituite de fermierii care protestează

14:51

UPDATE. Haos în piața Luxemburg de la Bruxelles

Sursă fotografii: Marc Tilley

14:38

UPDATE. Fermierii europeni blochează străzile din Bruxelles. Au incendiat cauciucuri și baloți de fân

14:35

UPDATE. Lupte între protestatari și forțele de ordine

14:33

UPDATE. Fermierii au aprins mai multe focuri în fața Parlamentului European

Mii de fermieri plănuiesc să protesteze la Bruxelles împotriva tratatului UE-Mercosur, în cadrul întâlnirii Consiliului European, unde liderii europeni s-au întâlnit pentru a discuta teme critice despre securitate și economie. Protestatarii sunt îngrijorați de perspectivele unui aflux de produse din America de Sud în blocul comunitar și de reforma subvențiilor agricole, anunță France24. Pactul UE-Mercosur ar crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume și ar ajuta UE să exporte mai multe vehicule, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase în America Latină.

Fermierii sunt așteptați să ajungă în cartierul european al capitalei Belgiei în jurul prânzului. Grupul de lobby paneuropean pentru agricultură Copa-Cogeca spune că se așteaptă la aproximativ 10.000 de persoane la proteste.

Fermierii, în special cei din Franța, sunt îngrijorați că acordul comercial îi va afecta negativ din cauza unui aflux de bunuri mai ieftine din partea gigantului agricol Brazilia. De asemenea, aceștia se opun planurilor înaintate de Comisia Europeană de revizuire a subvențiilor agricole ale blocului și se tem că vor ajunge mai puțini bani către ei. Federația Agricolă Valonă a declarat că Bruxelles-ul plănuiește să reducă subvențiile cu 20%.

Tratatul UE-Mercosur, un acord care se negociază de 25 de ani

Tratatul UE-Mercosur, un parteneriat comercial între Uniunea Europeană și țările din America de Sud (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), se află într-un moment critic. Deși negocierile durează de aproape 25 de ani, semnarea finală este blocată de tensiunile politice și de protestele masive. Deși Comisia Europeană dorea semnarea tratatului până la finalul lunii decembrie, Franța și Italia se opun ferm și consideră semnarea acestui acord drept „prematură”.

Germania este principalul susținător al tratatului

Germania, principalul susținător al tratatului, avertizează că fără acest acord, care ar stimula economia, nu va mai putea contribui la fel de mult la bugetul UE.
Fermierii europeni au organizat proteste la Strasbourg și Bruxelles pentru că se tem de concurența neloială din partea țărilor sud-americane. Potrivit acestui acord comercial, s-ar elimina taxele pentru aproape 90% din bunurile tranzacționate și ar crea o zonă de liber schimb pentru 800 de milioane de consumatori. Sectorul auto, chimic și farmaceutic din Europa ar beneficia cel mai mult prin eliminarea tarifelor de export către America de Sud.

Produsele din America de Sud nu respectă standardele europene

Fermierii europeni susțin că produsele sud-americane sunt mai ieftine deoarece nu respectă aceleași standarde ecologice și sanitare stricte ca în UE, cum ar fi utilizarea anumitor pesticide.

În prezent, viitorul tratatului depinde de summitul Comisiei Europene care se desfășoară astăzi și mâine, unde se caută un compromis între nevoia de competitivitate globală a UE și protecția agriculturii europene.

Cele mai noi