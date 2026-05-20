Noi măsuri pentru fermieri. Tánczos Barna: „Avem o situație critică în ceea ce privește prețul îngrășămintelor”

Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, anunță măsuri pentru fermieri după scumpirea îngrășămintelor. Se iau în calcul măsuri de sprijin pentru agricultori, în acest context. Subiectul va fi discutat și la nivel european după noul plan al Comisiei Europene.

Declarațiile au avut loc, astăzi, la sediul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Comisia Europeană a anunțat ieri încă un plan de acțiune pentru îngrășăminte. E un plan de acțiune prezentat în Parlament. Săptămâna viitoare, marți la Consiliu, vom avea o discuție pe această temă și aici am început să lucrăm la un sprijin imediat care să ajute fermierii în această situație critică aproape la nivel european, nu doar în România”, a declarat Tánczos Barna.

Tánczos Barna a avertizat că fermierii se confruntă cu o situație critică din cauza prețurilor ridicate și a disponibilității reduse a îngrășămintelor, iar Comisia Europeană ar putea acorda sprijin financiar statelor membre.

„Avem o situație critică în ceea ce privește prețul îngrășămintelor, cantitățile disponibile și posibilitatea sau imposibilitatea de a le folosi în timpul lucrărilor de primăvară.

În principiu, în cazul acesta, Comisia vine și cu bani și vine în sprijinul statelor membre cu fonduri accesibile pentru statul membru. În cazul cadrului temporal nu avem sume suplimentare de la Comisie, trebuie să ne descurcăm din bugetul național. Deci, în funcție de evoluția lucrurilor săptămâna aceasta și săptămâna viitoare, vom veni cu detalii și cu privire la planul de acțiune privind îngrășămintele”, a afirmat ministrul.

Scumpiri au fost înregistrate și în sectorul fertilizanților. Ministrul interimar al Agriculturii susține că, de exemplu, la azot, creșterea este de peste 100 de euro per tonă.

„Știm că în sectorul de îngrășăminte fertilizante avem o creștere substanțială de preț. La azot creșterea este de peste 100 de euro pe tonă, peste 57 de euro pe tonă la fosfor. Deci este o situație destul de complicată.

Știm de asemenea că producția autohtonă acoperă doar 9% din necesarul național. Aici înțelegerea parafată practic între Romgaz și proprietarii de la Azomureș va deschide noi oportunități și pentru fermierii din România”, a declarat Tánczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii a afirmat că au avut loc deja discuții cu reprezentanții Azomureș și cu membri ai Guvernului pentru grăbirea reluării producției.

„Am avut mai multe discuții atât cu reprezentanța Azomureș cât și cu colegii din Guvern. Cred că aici lucrurile se pot accelera și putem avea în cel mai scurt timp posibil producție autohtonă. Desigur, provocări rămân pentru că Uniunea Europeană încearcă să protejeze în același timp fermierii și industria europeană de îngrășăminte”, a declarat Tánczos Barna.

