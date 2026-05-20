Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Pericolul din spatele programului SAFE: costul dobânzilor!"

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține faptul că „pericolul din spatele programului SAFE” reprezintă „costul dobânzilor”. El precizează că guvernul a efectuat un împrumut de 16,7 miliarde de euro pentru o perioadă de 45 de ani, cu o perioadă de grație de un deceniu, pentru armament.

Petrișor Peiu a readus în atenție datele transmise de guvernul Bolojan, și anume că împrumutul „are un cost foarte mic, cu dobânzi de 3%”. Liderul senatorilor AUR a atras atenția că, de fapt, nu s-ar cunoaște la ce dobândă va fi rambursat creditul solicitat de la UE.

Ce spune Petrișor Peiu

„Pericolul din spatele programului SAFE – costul dobânzilor!

SAFE este un împrumut pe care UE îl acordă statelor membre pentru a cumpăra armament fabricat în UE. Guvernul de la București a împrumutat 16,7 miliarde de euro pentru o perioadă de 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani. Cu banii respectivi a cumpărat, fără licitație, armament în principal de la firme germane și franțuzești.

Pentru a liniști populația, guvernul Ilie Bolojan a spus că acest împrumut are un cost foarte mic, cu dobânzi de 3% și va fi plătit în mulți ani de acum înainte. Teoretic, UE va încasa niște dobânzi egale cu dobânzile la care se împrumută ea însăși.

Numai că, surpriză! Dobânda nu e chiar 3%. De fapt, ieri piața a închis cu o dobândă de 3,49%. Anuală. Și, de fapt, după octombrie 2022, dobânda la împrumuturile UE pe 10 ani (nu pe 45 de ani, așa ceva încă nici nu este emis!) au tot fost binișor peste 3%.

De fapt, astăzi nimeni nu știe la ce dobândă vom rambursa creditul luat de la UE pentru a cumpăra mașini germane. Astăzi, ceea ce știm din ultima comunicare publică este că UE are o datorie totală de 784, 06 miliarde de euro la 10 martie 2026, atunci când se împrumutase doar jumătate din cei 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Dar datoria totală a UE este în creștere rapidă, căci se vor mai adăuga încă 45 de miliarde pentru Ucraina, apoi 150 de miliarde de euro pentru SAFE, plus nevoile uriașe de împrumut ale UE pentru cadrul financiar multianual 2028-2034 (https://ec.europa.eu/comm…/presscorner/detail/en/ip_26_589)

Dobânda la care UE se împrumută, ca și dobânda pe care noi o vom plăti către UE nu are cum să mai scadă , ci doar să crească de acum încolo! De ce ? din două motive cât se poate de evidente:

1. Datoria UE crește rapid
2. Economia UE crește mult mai încet decât crește datoria UE.

Mai pe românește spus, guvernul Marcel Ciolacu va fi un econom în raport cu Comisia Europeană condusă Ursula von der Leyen. Sau, cu cifrele pe masă, Ciolacu ne-a lăsat cu o datorie de 200 de miliarde de euro la venituri anuale de vreo 140 de miliarde de euro, în vreme ce Comisia von der Leyen ne va lăsa cu datorii de peste 1000 de miliarde de euro la venituri anuale de sub 200 de miliarde de euro.

Iată, de exemplu, evoluția dobânzilor din ultimii 10 ani pentru obligațiunile UE cu maturitate de 10 ani, cele cu maturitate 45 de ani nefiind niciodată emise și probabil că nici nu se vor emite. De aici se observă că, odată cu creșterea datoriei acumulată de UE pentru plata imensului buget paralel numit Mecanism de Redresare și Reziliență dobânzile s-au cam triplat”, notează liderul senatorilor AUR în postarea de pe Facebook.

