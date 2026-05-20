Kovesi, mesaj pentru Nicușor Dan, după atacul referitor la abuzurile DNA: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme” / „Nu voi intra în politică”

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), reacționează la atacul lui Nicușor Dan care a afirmat că „înclină să creadă” că s-au făcut abuzuri în timpul mandatului ei la DNA. Șefa EPPO consideră că există teama că vrea să se implice în politică, deși nu are de gând să facă acest pas, spune aceasta într-un interviu pentru G4Media.

„Trebuie să explice președintele României, pentru că din nou nu doresc… Eu am dat replică, dar am văzut în ce context este folosit numele meu. În contextul se întoarce doamna Koveși în politică. Și după aceea vii și spui ”înclin să cred că s-au făcut abuzuri în mandatul lui Koveși”, declară șefa Parchetului European, potrivit sursei citate.

Kovesi, replică pentru Nicușor Dan: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme”

Kovesi este de părere că posibila ei implicare în politica internă din România este folosită ca o amenințare de personajele perindate la structurile de putere.

„Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme.Îi doresc să aibă un somn bun, că țara are nevoie de președinte în cea mai bună formă. Asta e tot ce am de zis. Când vrei să sperii pe cineva e suficient să zici o aduc pe Kovesi. Și am văzut în ultimii 3-4 ani, la fiecare schimbare, dacă vreau să te sperii: Fii atent că o aduc pe Kovesi. Și atunci tu accepți orice altceva, că nimic nu poate fi mai rău decât Kovesi”, mai precizează Kovesi.

Kovesi: „Categoric nu voi intra în politică”

Laura Codruța Kovesi subliniază că nu are de gând să intre în politică, după ce mandatul de procuror-șef al EPPO va expira în luna octombrie anul acesta.

„Deci, categoric nu voi intra în politică. Exact ce o să fac? Nu am un răspuns în acest moment (…) Am să repet acest lucru: în România oricând va fi nevoie de mine și de experiența mea, sunt dispusă să o dau. Nu îmi doresc o funcție politică”, precizează aceasta pentru sursa citată.

”În ce context discutăm de abuzurile lui Kovesi?”

Kovesi respinge, în continuare, acuzațiile de abuz și susține că aceste aspecte sunt readuse în prim-plan, pentru a o descalifica ca potențial candidat pe scena politică din România, după expirarea mandatului la EPPO.

”În ce context discutăm de abuzurile lui Kovesi? Aceleași zvonuri. Kovesi candidează la președinție, Koveși vine prim-ministru, Kovesi vine ministru de Justiție, Kovesi vine șef la la SRI. Și în acest context se aruncă această petardă cu abuzurile lui Kovesi și nici nu știi ce să zici, ce să și explici”, a declarat șefa Parchetului European, într-un interviu pentru G4Media.

Controversata șefie a lui Kovesi în fruntea DNA-ului. Ce acuzații i s-au adus

Mandatele lui Kovesi în funcția de șef al DNA a fost marcat de mai multe scandaluri care au incriminat-o în mod direct.

Unul dintre episoade a vizat achitările în serie în dosare de corupție răsunătoare. Unele dintre cele mai importante nume au scăpat de orice acuzaţie, după dosare instrumentate de DNA.

În martie 2019, Laura Codruța Kövesi a fost pusă sub control judiciar în dosarul pe care i l-a deschis Secția Specială pentru investigarea magistraților – SIIJ. Aceasta era acuzată de luare de mită pentru aducerea în țară a transfugului Nicolae Popa.

Lista de acuzații care o vizau pe Kövesi la acea vreme erau de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă.

Kovesi a fost acuzată de „spectacolul cătuşelor”, prin purtarea suspecţilor prin faţa camerelor de filmat pentru a-şi crea imagine.

FOTO: Mediafax