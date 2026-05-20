Noul avion de vânătoare stealth al Rusiei – Su-57D – este gata de acțiune și a fost testat în zbor. United Aircraft Corporation (UAC) a confirmat, pe 19 mai 2026, că aeronava este dezvoltată nu doar ca avion de vânătoare, ci și ca o platformă de comandă aeriană. Platforma este concepută pentru a controla viitoarele drone de luptă S-70 Okhotnik-B (Hunter) și pentru a coordona operațiuni complexe de atac.

Su-57D adaugă un al doilea membru al echipajului dedicat controlului dronelor, managementului războiului electronic și coordonării senzorilor, permițând pilotului să se concentreze pe zborul tactic în timpul operațiunilor de luptă de mare intensitate.

Fuselajul Su-57 a fost adaptat, pentru a nu fi finanțat un avion de vânătoare de a șasea generație.

Astfel, Moscova urmărește o „scurtătură”

Aceste concepte sunt centrate pe drone, coordonarea precisă a atacurilor

3 misiuni principale de luptă

Serghei Bogdan – pilotul-șef de teste al Sukhoi – a pilotat aeronava după testele de rulare efectuate pe 16 mai.

Prim-viceprim-ministrul Denis Manturov a identificat trei misiuni principale pentru Su-57D.

Antrenament de luptă;

Coordonarea atacurilor aeriene;

Comanda și controlul aeronavelor de luptă fără pilot (drone de diferite tipuri).

Su-57D a apărut la mai puțin de trei ani după ce UAC a înregistrat un brevet în noiembrie 2023 care acoperă un Su-57 cu două locuri, optimizat pentru coordonarea dronelor și funcții de comandă aeriană.

„Spre deosebire de derivatele anterioare Su-27 Flanker cu două locuri, axate pe conversia piloților sau navigația de atac, Su-57D pare a fi destinat să funcționeze ca o aeronavă de gestionare a rețelei, coordonând drone, sisteme de război electronic și mijloace de atac de precizie”, notează Army Recognition.

Brevetul UAC din noiembrie 2023 a identificat în mod specific Su-57 cu două locuri ca un centru de comandă aerian capabil să dirijeze aeronave de luptă fără pilot care transportă muniții ghidate.

Rusia mută diferit față de SUA

Decizia Rusiei de a desfășura un avion dedicat cu două locuri de a cincea generație diferă de traiectoria urmată de F-22 și F-35 americane.

În cazul SUA, automatizarea și antrenamentul pe simulator au eliminat necesitatea unor ofițeri de sisteme de arme la bord mai notează Army Recognition.

Surse rusești au asociat în mod specific Su-57D cu misiunile efectuate în prezent de aeronavele Su-30SM și Su-34 cu două locuri, inclusiv coordonarea atacurilor și gestionarea operațiunilor complexe multiaxiale.

Su-57D ar putea reflecta, de asemenea, o tranziție doctrinară mai amplă în cadrul aviației tactice rusești.

Su-57D plasează Rusia într-o competiție conceptuală directă cu Chengdu J-20S din China, în prezent singurul alt avion de luptă de a cincea generație cu două locuri.

Su-57D funcționează simultan pe trei paliere:

Capacitate operațională;

Platformă de testare;

Punte tehnologică care leagă flota existentă de Su-57 de viitoarele arhitecturi de luptă cu pilot și fără pilot rusești.

RECOMANDAREA AUTORULUI: