Noul avion de vânătoare stealth al Rusiei – Su-57D – este gata de acțiune și a fost testat în zbor. United Aircraft Corporation (UAC) a confirmat, pe 19 mai 2026, că aeronava este dezvoltată nu doar ca avion de vânătoare, ci și ca o platformă de comandă aeriană. Platforma este concepută pentru a controla viitoarele drone de luptă S-70 Okhotnik-B (Hunter) și pentru a coordona operațiuni complexe de atac.
Su-57D adaugă un al doilea membru al echipajului dedicat controlului dronelor, managementului războiului electronic și coordonării senzorilor, permițând pilotului să se concentreze pe zborul tactic în timpul operațiunilor de luptă de mare intensitate.
Serghei Bogdan – pilotul-șef de teste al Sukhoi – a pilotat aeronava după testele de rulare efectuate pe 16 mai.
Prim-viceprim-ministrul Denis Manturov a identificat trei misiuni principale pentru Su-57D.
Su-57D a apărut la mai puțin de trei ani după ce UAC a înregistrat un brevet în noiembrie 2023 care acoperă un Su-57 cu două locuri, optimizat pentru coordonarea dronelor și funcții de comandă aeriană.
„Spre deosebire de derivatele anterioare Su-27 Flanker cu două locuri, axate pe conversia piloților sau navigația de atac, Su-57D pare a fi destinat să funcționeze ca o aeronavă de gestionare a rețelei, coordonând drone, sisteme de război electronic și mijloace de atac de precizie”, notează Army Recognition.
Brevetul UAC din noiembrie 2023 a identificat în mod specific Su-57 cu două locuri ca un centru de comandă aerian capabil să dirijeze aeronave de luptă fără pilot care transportă muniții ghidate.
Decizia Rusiei de a desfășura un avion dedicat cu două locuri de a cincea generație diferă de traiectoria urmată de F-22 și F-35 americane.
În cazul SUA, automatizarea și antrenamentul pe simulator au eliminat necesitatea unor ofițeri de sisteme de arme la bord mai notează Army Recognition.
Surse rusești au asociat în mod specific Su-57D cu misiunile efectuate în prezent de aeronavele Su-30SM și Su-34 cu două locuri, inclusiv coordonarea atacurilor și gestionarea operațiunilor complexe multiaxiale.
Su-57D funcționează simultan pe trei paliere:
