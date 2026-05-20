Un nou scenariu de Guvern. Nicușor Dan cheamă partidele mai mici din Parlament și parlamentarii neafiliați la consultări

Ruxandra Radulescu
Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan cheamă grupurile Uniți pentru România (fostul POT), Grupul PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați la o serie de consultări, care se vor desfășura joi, 21 mai la Palatul Cotroceni, transmite Administrația Prezidențială. Decizia vine după runda de discuții cu partidele politice, desfășurată luni,  în scopul găsirii unei majorități pentru formarea noului Guvern.

Nicușor Dan ia în considerare scenariul unui Guvern minoritar al PSD, cu voturi de la partidele mai mici din Parlament. Grupurile Uniți pentru România (fostul POT), Grupul PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați vor avea un dialog cu președintele la Palatul Cotroceni.

”Președintele României, Nicușor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituția României, îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuții privind situația economică și politică a țării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar PACE – Întâi România și cei neafiliați.

Consultările vor avea loc după următorul program:

  • Ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
  • Ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliați.”, arată Administrația Prezidențială.

Olguța Vasilescu: „Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a explicat că social-democrații au purtat deja discuții în Parlament și au constatat că ar avea voturile necesare pentru a instala un Guvern minoritar PSD, care să aibă susținere parlamentară.

”Noi susțiem mai multe variante, oricare poate să fie aleasă de președitele Nicușor. Prima variantă cu care am venit este să refacem coaliția, dar fără Ilie Bolojan.

A doua variantă cu care am venit este un premier din partea PNL, pentru că ei aveau mandatul de premier până anul viitor.

Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD, pentru că noi credem că avem voturile necesare pentru a instala un premier”, a precizat edilul Craiovei într-un interviu la Antena 3.

„Nu respingem varianta unui Guvern tehnocrat, dar nu în orice condiții”

Olguța Vasilescu a precizat că social-democrații ar accepta și soluția unui Guvern tehnocrat, însă cu anumite condiții.

„Mai există și varianta unui Guvern tehnocrat, dar nu orice variantă. Nu respingem varianta unui Guvern tehnocrat, dar nu în orice condiții, nu cu orice nume”, a mai adăugat aceasta.

În ceea ce privește propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier, în persoana Deliei Velculescu, primărița Craiovei este rezervată.

„Nu știu cine este doamna care se vehiculează (Delia Velculescu de la FMI n.r.), dar cred că premierul trebuie să cunoască realitățile din România (…) Nu o cunoaștem pe doamna respectivă, nu știu, poate colegii mei o cunosc, dar nu știu ce să spun.”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

FOTO: Mediafax

