Prima pagină » Știri politice » După Avocatul Poporului, și Camera Deputaților sesizează CCR în privința Ordonanței de urgență dată de Bolojan după ce a fost demis. CCR are 30 de zile la dispoziție să răspundă

După Avocatul Poporului, și Camera Deputaților sesizează CCR în privința Ordonanței de urgență dată de Bolojan după ce a fost demis. CCR are 30 de zile la dispoziție să răspundă

După Avocatul Poporului, și Camera Deputaților sesizează CCR în privința Ordonanței de urgență dată de Bolojan după ce a fost demis. CCR are 30 de zile la dispoziție să răspundă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Camera Deputaților sesizează Curtea Constituțională în privința Ordonanței de urgență dată de Guvernul Bolojan după ce a fost demis. Decizia vine după ce Avocatul Poporului a sesizat CCR, la rândul său, în aceeași speță. Curtea are 30 de zile la dispoziție să răspundă.

Camera Deputaților solicită Curții Constituționale să constate existența unui conflict de natură constituțională între Parlament și Guvern.

Potrivit documentului trimis la CCR, conflictul a fost declanșat „ca urmare a emiterii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2026, cu încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale ale mecanismului delegării legislative, consacrat la art. 115 din Legea fundamentală”.

Ce ar fi generat conflictul

„Conflictul juridic de natură constituțională este generat de două conduite neconstituționale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României:

I. Adoptarea și transmiterea spre publicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moțiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituție, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată;

II. Reglementarea prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluții legislative care se aflau deja în procedură parlamentară – în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a ședințelor plenului la Camera Deputaților și, respectiv, la Senat – transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituțional și prin nesocotirea, în același timp, a obligației de loialitate constituțională față de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a țării.

Odată cu soluționarea conflictului juridic de natură constituțională, apreciem că este necesar, să se dispună conduita la care autoritățile publice implicate trebuie să se conformeze pentru a fi respectate prevederile constituționale”, se mai arată în documentul trimis la CCR, semnat de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Potrivit președintelui Camerei Deputaților,  problema de drept ce trebuie dezlegată de Curtea Constituțională vizează posibilitatea Guvernului demis prin moțiune de cenzură de a adopta și publica o ordonanță de urgență cu conținut legislativ substanțial – care nu constituie un act de administrare curentă –, dar mai cu seamă posibilitatea de a reglementa prin ordonanță de urgență materii care se aflau deja în procedura legislativă a Parlamentului, prin proiecte de lege și propuneri legislative înregistrate și în curs de dezbatere la cele două Camere sau chiar pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaților.

Care ar fi dovada conduitei „neloiale” a Guvernului față de Parlament

În plus, în documentul trimis CCR se mai arată că Guvernul însuși a recunoscut conduita „neloială” față de Parlament.

„Un element factual de o relevanță deosebită pentru prezentul conflict rezultă chiar din declarațiile publice ale Secretariatului General al Guvernului, publicate pe site-ul oficial al Executivului la data de 8 mai 2026, în contextul prezentării ordinii de zi a ședinței extraordinare a Guvernului din aceeași zi. Potrivit acestora, «în timpul ședinței de Guvern din 4 mai au fost introduse în proiectul de Ordonanță de Urgență și alte modificări», iar «completările aduse în ședința de Guvern Ordonanței de urgență au fost motivate de importanța și urgența reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca în ipoteza votării moțiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite Ordonanțe de Urgență pe perioada interimatului.»

Această recunoaștere oficială a Guvernului însuși constituie proba cea mai elocventă a caracterului neloial și neconstituțional al conduitei Executivului: ordonanța a fost adoptată și transmisă spre publicare în mod deliberat tocmai pentru a ocoli efectul juridic al moțiunii de cenzură și a priva Parlamentul de posibilitatea de a se pronunța el însuși, în exercitarea funcției sale legislative, asupra materiilor reglementate.

CONCLUZIV, prin conduita sa, Guvernul nu doar că intervine într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, ci anticipează și substituie rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul deliberativ al Parlamentului și afectând echilibrul constituțional dintre puterile statului, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituție”, se mai arată în sesizarea către CCR semnată de Sorin Grindeanu.

Citește documentul integral AICI

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE Xi Jinping avertizează că omenirea riscă să se intoarcă la „legea junglei” și că „pacea este tot mai îndepărtată” din cauza hegemoniei globale a SUA
16:35
Xi Jinping avertizează că omenirea riscă să se intoarcă la „legea junglei” și că „pacea este tot mai îndepărtată” din cauza hegemoniei globale a SUA
POLITICĂ Sorin Grindeanu cere refacerea Coaliției în spatele PSD: „Nu fugim de guvernare”
16:22
Sorin Grindeanu cere refacerea Coaliției în spatele PSD: „Nu fugim de guvernare”
FLASH NEWS Guvernul demis Bolojan, acuzat de șobolănii în programul SAFE
16:06
Guvernul demis Bolojan, acuzat de șobolănii în programul SAFE
FLASH NEWS PSD: Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează să răspundă la întrebările esenţiale despre traficul de influenţă din biroul său
15:33
PSD: Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează să răspundă la întrebările esenţiale despre traficul de influenţă din biroul său
REACȚIE Partenera Oanei Gheorghiu de la Dăruiește Viață intervine în scandalul transparentizării ONG-urilor: Miza nu este controlul fiscal, ci atacul la viața privată
15:01
Partenera Oanei Gheorghiu de la Dăruiește Viață intervine în scandalul transparentizării ONG-urilor: Miza nu este controlul fiscal, ci atacul la viața privată
ANALIZĂ Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
14:51
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
Mediafax
Dosar DNA în cazul Oana Gheorghiu. Procurorii se pregătesc de audieri
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se destăinuie! Declarații în premieră! Ce a putut să spună grecul despre Ramona Olaru?!
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Studiu: Insectele își „îngrijesc” rănile la fel ca mamiferele
EXCLUSIV Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor. „Vom vedea și de unde au primit bani Călin Georgescu și Nicușor Dan”
16:39
Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor. „Vom vedea și de unde au primit bani Călin Georgescu și Nicușor Dan”
ECONOMIE După noi, prăpădul. Eurostat reconfirmă că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană sub Guvernul Bolojan
16:35
După noi, prăpădul. Eurostat reconfirmă că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană sub Guvernul Bolojan
NEWS ALERT O persoană a căzut pe șine, în stația de metrou Păcii. Metrorex investighează o posibilă tentativă de sinucidere
16:29
O persoană a căzut pe șine, în stația de metrou Păcii. Metrorex investighează o posibilă tentativă de sinucidere
RĂZBOI Zelenski avertizează asupra a 5 scenarii prin care Rusia ar putea extinde războiul în nordul Ucrainei. Kievul pregătește măsuri diplomatice
16:20
Zelenski avertizează asupra a 5 scenarii prin care Rusia ar putea extinde războiul în nordul Ucrainei. Kievul pregătește măsuri diplomatice
ACTUALITATE A început urmărirea penală împotriva responsabililor pentru tragedia din cartierul Rahova
16:11
A început urmărirea penală împotriva responsabililor pentru tragedia din cartierul Rahova
FLASH NEWS Parcul “Donald Trump”, s-ar putea numi “Maia Sandu”. Președinta Moldovei conduce în preferințele cetățenilor din Sectorul 4
15:55
Parcul “Donald Trump”, s-ar putea numi “Maia Sandu”. Președinta Moldovei conduce în preferințele cetățenilor din Sectorul 4

Cele mai noi

Trimite acest link pe