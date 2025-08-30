Banatul intră în competiția pentru a deveni regiune gastronomică în 2028, cu Lubenița ca grand local

În comuna Gottlob, pepenele, cunoscut ca „Lubenița” (din germ: „laudă lui Dumnezeu”), a devenit un brand cunoscut în Germania, Austria și în Ungaria.

Banatul intră în competiția pentru a deveni regiunea gastronomică a anului 2028, potrivit Antena 3 CNN. Anual, se desfășoară un festival.

Fructele zemoase, coapte, de un roșu intens și dulci, exportate și peste hotare, sunt vândute pe marginea drumului.

„Nu este doar un fruct, ci o întreagă poveste. Eu, spre exemplu, provin dintr-o familie de producători. Produc lubeniță de când mă știu”, a spus un tânăr producător.

Pe mesele din Banat, lubenița nu este doar desert, ci și ca garnitură: lubenița murată. De asemenea, în Gotlob se găsește și un ștrand cu apă termală vindecătoare.

În cinematograful din Gottlob, nu se mănâncă popcorn, ci lubeniță. Pepenii de Banat se vând cu 3 lei/kilogramul.

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: Antena 3 CNN

