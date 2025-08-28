Pepenii „moldovenești” de Probota sunt la fel de gustoși ca pepenii de Dăbuleni, dar mai ieftini

Deși toamna bate la ușă, gustul verii nu se duce. Verzi, dungați sau galbeni, pepenii de Probota se regăsesc în piețe, gustoși și ieftini.

Sezonul pepenilor este unul lung și ieftin. În medie, au între 12 și 18 kg. Anual, în „Dăbuleniul de Moldova”, la 30 de km de Iași, în Probota, se cultivă 250 de hectare cu pepeni.

În timp ce dulceața lor crește, prețul lor scade, potrivit Antena 1. Se pot găsi pepeni proaspeți foarte dulci de Probota-Iași, la numai 2,50 de lei/kg.

Crocanți, zemoși, dulci, de mari dimensiuni…clienții nici nu mai cer să-i guste. Într-o piață, cel mai mic are 10 kg.

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: Antena 1

Autorul recomandă: Sezonul PEPENILOR de Dăbuleni se prelungește anul acesta. Producătorii și-au încercat norocul cu o nouă cultură de pepeni