Interdicție de a profesa și control judiciar pentru 20 de șoferi STB, acuzați de furt de combustibil

În urmă cu o zi au avut loc percheziții în Municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar de furt calificat. Atunci, 21 de șoferi angajați la STB aveau statut de suspecți în cazul unui furt de combustibil și al unor piese auto. Astăzi, a fost dispusă plasarea sub control judiciar a 20 de șoferi.

Potrivit datelor, celor 20 de șoferi STB li s-a dispus interdicția de a profesa. De asemenea, au fost plasați sub control judiciar. Aceștia sunt acuzați că au furat o tonă de motorină. Combustibilul a fost furat din rezervoarele autobuzelor parcate într-o autobază a Societății de Transport București (STB), informează Agerpres.ro.

O tonă de motorină furată

Vă reamintim că joi, 7 mai 2026, polițiștii au pus în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară în Municipiul București și alte 3 județe. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit mai multe bunuri de interes în cauză. Suspecții au fost conduși, apoi, la audieri. În urma faptelor, s-au dispus măsuri.

„Astăzi, 7 mai 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public au pus în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Activitățile au fost desfășurate în urma cercetărilor efectuate într-o cauză ce vizează sustragerea unor cantități importante de combustibil și bunuri din patrimoniul unei societăți de transport public. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai mulți angajați ai societății respective, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, ar fi sustras, în mod repetat, combustibil și piese auto din incinta unei autobaze, prejudiciind astfel societatea comercială. Pentru documentarea activității infracționale și administrarea materialului probator, polițiștii au efectuat, în cursul acestei dimineți, cele 20 de percheziții domiciliare, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care și peste o tonă de lichid, ce părea a fi combustibil. Totodată, persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și de sprijinul jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Precizăm că efectuarea percheziției domiciliare reprezintă o etapă procesuală reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop administrarea probelor necesare soluționării cauzei, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție”, a transmis, ieri, Poliția Capitalei.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Poliția Capitalei / arhivă