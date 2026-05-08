După USR, care se luptă cu Institutul Levant, al lui Emil Constantinescu, a venit Bolojan care se luptă cu o asociație a lui Adrian Năstase. Ce a pățit fostul premier de la premierul demis

Guvernul demis al lui Ilie Bolojan a avut pe masă, în ședința de vineri, 8 mai, un proiect de hotărâre prin care se cere retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI). Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Externe, care a constatat că organizația nu mai îndeplinește obligațiile prevăzute de lege pentru păstrarea acestui statut.

ADIRI este o asociație înființată de Adrian Năstase, în 2022, iar printre membrii fondatori îi regăsim pe Mircea Geoană, Mugur Isărescu, Teodor Meleșcanu, Dan Berindei și Emil Hurezeanu.

Sediul declarat al organizației figurează pe Șoseaua Kiseleff nr. 47 din București.

Cu ce se ocupă ADIRI

Potrivit documentelor oficiale, scopul ADIRI îl reprezintă „dezvoltarea activităţii stiiţifice în vederea cunoaşterii cât mai aprofundate a dreptului internaţional şi relaţiilor politice şi diplomatice internaţionale şi orientarea acestei activităţi spre problemele actuale şi de perspectivă ale politicii externe românești”.

Statutul de utilitate publică a fost acordat prin Hotărârea de Guvern nr. 664/2002, în perioada în care Adrian Năstase ocupa funcția de prim-ministru.

În nota de fundamentare a proiectului ajuns pe agenda Executivului se arată că Ministerul Afacerilor Externe a analizat activitatea organizațiilor aflate în coordonarea sa după actualizarea listei ONG-urilor cu statut de utilitate publică, realizată de Secretariatul General al Guvernului. Concluzia MAE a fost că ADIRI nu și-a mai îndeplinit obligațiile legale privind menținerea activității și transmiterea rapoartelor anuale către autorități, scrie G4Media.

Conform legislației, organizațiile care beneficiază de statut de utilitate publică trebuie să dovedească în mod constant activitate în interes general. De asemenea, trebuie să prezinte periodic rapoarte și bilanțuri financiare. În caz contrar, Guvernul poate decide retragerea acestei recunoașteri.

Năstase, membru în alte două fundații

Fostul lider al PSD este membru fondator în alte două asociații și două fundații, aferente anului 2021, consultate de sursa citată. Este vorba de Asociația Română de Politică Externă, Asociația Clubul Parlamentarilor Români Ion Rațiu, Fundația Institutul Social Democrat Ovidiu Șincai și Fundația Europeană Nicolae Titulescu.

În prezent, Fundația Europeană Nicolae Titulescu (FENT) beneficiază de statut de utilitate publică, obținut tot în 2002. Pe site-ul fundației se precizează că activitatea sa se desfășoară „sub responsabilitatea morală și științifică a Academiei Române”. Din conducerea fundației fac parte mai multe personalități publice și academice, între care Florin Georgescu, Ioan-Aurel Pop, Răzvan Theodorescu, Bogdan Aurescu, Titus Corlățean, Remus Pricopie sau Sorin Cîmpeanu.

Clădirea de pe Kiseleff 47, transferată fundației

Pe de altă parte, Fundația Europeană Nicolae Titulescu utilizează gratuit, pentru o perioadă de 49 de ani, imobilul situat pe Șoseaua Kiseleff nr. 47. La bază stă HG 784/2002, prin care statul român a cedat clădirea respectivă.

Istoricul Ștefăniță Radu a criticat public modul în care a fost realizat transferul, susținând că Adrian Năstase s-a aflat în rol dublu: și premier, și beneficiar al acelei HG.

„Practic, Năstase în calitate de prim-ministru, cedase către Năstase, în calitate de șef al RAAPPS (era instituție subordonată guvernului) un bun pentru restaurare completa (cât o fi costat atunci, dar astfel de lucrări sunt extrem de scumpe, de ordinul zecilor de milioane de lei azi). Apoi tot Năstase cedase bunul cetățeanului președinte al Fundației Nicolae Titulescu. Care era tot Adrian Năstase”, a scris istoricul într-o postare pe Facebook.

Adrian Năstase a fost lider al PSD și premier al României între 2000 și 2004. El a pierdut conducerea partidului după ce Traian Băsescu l-a învins în alegerile prezidențiale din 2004.

În 2012, ÎCCJ l-a condamnat la doi ani de închisoare cu executare în dosarul „Trofeul Calității”. Peste doi ani, a primit o altă condamnare, de 4 ani, într-un al doilea dosar de corupție, „Zambaccian”.

