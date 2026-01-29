Prima pagină » Actualitate » Prețurile terenurilor agricole cresc în toată Europa. „O anomalie interesantă: Prețul terenului arabil din Franța, mai redus decât cel din România”

Prețurile terenurilor agricole cresc în toată Europa. „O anomalie interesantă: Prețul terenului arabil din Franța, mai redus decât cel din România”
Prețurile terenurilor agricole au crescut cam în toată Uniunea Europeană (UE). De exemplu, prețul mediu pentru un hectar de teren agricol a ajuns, în 2024, la peste 15.000 de euro. România se află la mijlocul clasamentului, cu o medie de aproape 9.000 de euro hectarul, dar se remarcă prin ritmul accelerat al majorărilor.

Tendința se vede în special în zonele bine conectate la infrastructură, acolo unde hectarul ajunge să coste mai mult decât în țări cu tradiție agricolă solidă, cum este Franța.

Malta deține recordul, cu peste 200.000 de euro pentru un hectar, dar aici oferta este limitată, terenurile agricole fiind puține. Și în Olanda sunt tarife mari, fiind liderul producției agricole din Europa, dar și în Portugalia.

În ceea ce privește România, prețul terenurilor agricole a crescut de mai bine de patru ori în ultimul deceniu, fiind cea mai accelerată creștere din UE. Cel mai scump se vând terenurile agricole din jurul Capitalei, unde prețul pentru un hectar depășește 12.500 de euro.

Cu peste 9.000 de euro hectarul se vând terenurile agricole din zona Dobrogei, dar și cele din Banat și Crișana, unde sunt cele mai dezvoltate zone ale țării, cu o infrastructură bine pusă la punct. Deci, aceste terenuri nu sunt tentante doar pentru agriculori, notează Știrile Pro TV. Accesul la autostrăzi sau la port, cum e cazul Constanței, de pildă, urcă prețul.

„O anomalie interesantă pe piața europeană”

„Discutăm despre criterii diferite care sunt elemente importante în consolidarea unui preț competitiv: gradul de comasare, durata de arendare pe care o poate transmite proprietarul către noul beneficiar, infrastructura de irigații, infrastructura rutieră”, a declarat Bogdan Chiripuci, managerul de politici al Clubului Fermierilor Români.

Paradoxul este că în țara noastră hectarul de teren agricol costă mai mult decât în Franța, una dintre cele mai importante forțe agricole din Europa.

„O anomalie interesantă pe piața europeană. Prețul terenului arabil din Franța este mai redus decât cel din România pentru că piața franțuzească este una hiperreglementată, în care terenul se mișcă greu de la un proprietar la altul. Și bineînțeles prețul este puternic afectat de această structură. Au o abordare din asta hipernaționalistă pentru a nu lăsa fermele să treacă repede dintr-o mână în alta”, a precizat pentru sursa citată Gabriel Razi, analist domeniu agricol.

În România, în schimb, terenurile agricole se pot vinde mai ușor între fermieri, la cumpărare prioritate având arendașii, vecinii, și tinerii fermieri, conform legii.

