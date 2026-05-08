Ziua Victoriei, sărbătorită la Paris. Cum a arătat ceremonia de pe Champs-Élysées, probabil ultima prezidată de Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a prezidat vineri, ceremonia oficială de la Arcul de Triumf din Paris, marcând cea de-a 81-a aniversare a victoriei aliaților din 8 mai 1945, care a pus capăt celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Potrivit Le Parisen, aceasta a fost probabil ultima ceremonie din cel de-al doilea mandat prezidențial al său.

Liderul de la Elysee a depus mai întâi o coroană de trandafiri albaștri, albi și roșii la picioarele statuii generalului Charles de Gaulle, pe bulevardul Champs-Élysées, în prezența lui Yves de Gaulle, unul dintre nepoții fostului președinte al Franței.

Emmanuel Macron a depus, apoi, o coroană de flori la mormântul Soldatului Necunoscut, simbol al sacrificiului tuturor celor care și-au pierdut viața pe câmpurile de luptă pentru Franța. De asemenea, el a reaprins Flacăra Comemorării sub Arcul de Triumf.

Sub un cer senin, prim-ministrul Sébastien Lecornu și ministrul Apărării Catherine Vautrin au asistat la ceremonie, alături de Emmanuel Grégoire, prezent pentru prima dată în calitate de primar al Parisului.

