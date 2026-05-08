Prima pagină » Știri externe » Starmer rezistă după eșecul electoral. Piețele reacționează imediat: lira și obligațiunile britanice cresc

Starmer rezistă după eșecul electoral. Piețele reacționează imediat: lira și obligațiunile britanice cresc

Starmer rezistă după eșecul electoral. Piețele reacționează imediat: lira și obligațiunile britanice cresc
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Premierul britanic Keir Starmer refuză să demisioneze după pierderile grele suferite de Partidul Laburist la alegerile locale. Investitorii au răsuflat ușurați temporar, însă analiștii avertizează că adevărata bătălie politică abia începe în Marea Britanie. În urma declarațiilor făcute de acesta, lira sterlină și obligațiunile britanice au crescut vineri.

Laburiștii au pierdut teren în mai multe regiuni din Anglia, iar numărătoarea voturilor continua și vineri. Marele câștigător al scrutinului a fost partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, una dintre figurile centrale ale campaniei pentru Brexit. Formațiunea a obținut deja peste 350 de mandate în consiliile locale din Anglia.

Piețele au reacționat imediat după mesajul lui Starmer

Investitorii se temeau că o eventuală plecare a lui Starmer ar putea împinge Partidul Laburist spre o conducere mai radicală din punct de vedere economic, cu politici bazate pe cheltuieli publice mai mari și împrumuturi suplimentare, conform Reuters.

După declarațiile premierului, lira sterlină a crescut cu 0,5%, ajungând la 1,362 dolari, și a crescut cu 0,1% față de euro.

În paralel, randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani, indicator important pentru costurile de finanțare ale statului, a scăzut cu 5 puncte de bază. În piețele financiare, scăderea randamentelor indică de regulă o creștere a încrederii investitorilor.

„Cred că este o revenire inițială de ușurare. Dar, în cele din urmă, cred că focurile de artificii încă nu au început, a declarat Lloyd Harris, șeful diviziei de obligațiuni de la Premier Miton Investors.

Aș spune că este un mic avantaj net pentru obligațiunile de stat britanice faptul că, de fapt, Verzii nu au obținut rezultate mai bune”, a spus Harris, adăugând că acest lucru a redus șansele ca partidul de stânga, care ar crește probabil cheltuielile, să câștige alegerile generale.

Victoria lui Nigel Farage schimbă scena politică britanică

Succesul partidului Reform UK este privit drept unul dintre cele mai importante momente politice din ultimii ani în Marea Britanie. Formațiunea lui Farage capitalizează nemulțumirea tot mai mare față de partidele tradiționale.

Unii investitori consideră că posibilii înlocuitori ai lui Starmer ar orienta Partidul Laburist spre stânga și ar crește cheltuielile, sporind presiunea asupra obligațiunilor de stat.

„Nu credem că vreuna dintre alternativele la Starmer ar putea fi cu adevărat pozitivă”, a declarat Nick Rees, șeful departamentului de cercetare macroeconomică la Monex Europe.

Printre numele vehiculate ca potențiali rivali interni se află Angela Rayner și Andy Burnham.

Angela Rayner, care se situează în mod evident în aripa stângă a partidului, ar speria piețele obligațiunilor, la fel cum ar face probabil și Andy Burnham”, a adăugat Nick Rees, menționând doi politicieni laburiști des citați ca potențiali adversari ai lui Starmer.

Temerile investitorilor nu sunt întâmplătoare. Randamentele obligațiunilor britanice pe 10 ani au atins în ultimele săptămâni cele mai ridicate niveluri din ultimii 18 ani, iar cele pe 30 de ani au urcat la maxime nemaivăzute din 1998.

Lale Akoner, analist global la eToro, avertizează că obligațiunile britanice ar putea intra din nou sub presiune dacă vor apărea provocări credibile la conducerea lui Starmer.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe