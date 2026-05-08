Starmer rezistă după eșecul electoral. Piețele reacționează imediat: lira și obligațiunile britanice cresc

Premierul britanic Keir Starmer refuză să demisioneze după pierderile grele suferite de Partidul Laburist la alegerile locale. Investitorii au răsuflat ușurați temporar, însă analiștii avertizează că adevărata bătălie politică abia începe în Marea Britanie. În urma declarațiilor făcute de acesta, lira sterlină și obligațiunile britanice au crescut vineri.

Laburiștii au pierdut teren în mai multe regiuni din Anglia, iar numărătoarea voturilor continua și vineri. Marele câștigător al scrutinului a fost partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, una dintre figurile centrale ale campaniei pentru Brexit. Formațiunea a obținut deja peste 350 de mandate în consiliile locale din Anglia.

Piețele au reacționat imediat după mesajul lui Starmer

Investitorii se temeau că o eventuală plecare a lui Starmer ar putea împinge Partidul Laburist spre o conducere mai radicală din punct de vedere economic, cu politici bazate pe cheltuieli publice mai mari și împrumuturi suplimentare, conform Reuters.

După declarațiile premierului, lira sterlină a crescut cu 0,5%, ajungând la 1,362 dolari, și a crescut cu 0,1% față de euro.

În paralel, randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani, indicator important pentru costurile de finanțare ale statului, a scăzut cu 5 puncte de bază. În piețele financiare, scăderea randamentelor indică de regulă o creștere a încrederii investitorilor.

„Cred că este o revenire inițială de ușurare. Dar, în cele din urmă, cred că focurile de artificii încă nu au început”, a declarat Lloyd Harris, șeful diviziei de obligațiuni de la Premier Miton Investors. „Aș spune că este un mic avantaj net pentru obligațiunile de stat britanice faptul că, de fapt, Verzii nu au obținut rezultate mai bune”, a spus Harris, adăugând că acest lucru a redus șansele ca partidul de stânga, care ar crește probabil cheltuielile, să câștige alegerile generale.

Victoria lui Nigel Farage schimbă scena politică britanică

Succesul partidului Reform UK este privit drept unul dintre cele mai importante momente politice din ultimii ani în Marea Britanie. Formațiunea lui Farage capitalizează nemulțumirea tot mai mare față de partidele tradiționale.

Unii investitori consideră că posibilii înlocuitori ai lui Starmer ar orienta Partidul Laburist spre stânga și ar crește cheltuielile, sporind presiunea asupra obligațiunilor de stat.

„Nu credem că vreuna dintre alternativele la Starmer ar putea fi cu adevărat pozitivă”, a declarat Nick Rees, șeful departamentului de cercetare macroeconomică la Monex Europe.

Printre numele vehiculate ca potențiali rivali interni se află Angela Rayner și Andy Burnham.

„Angela Rayner, care se situează în mod evident în aripa stângă a partidului, ar speria piețele obligațiunilor, la fel cum ar face probabil și Andy Burnham”, a adăugat Nick Rees, menționând doi politicieni laburiști des citați ca potențiali adversari ai lui Starmer.

Temerile investitorilor nu sunt întâmplătoare. Randamentele obligațiunilor britanice pe 10 ani au atins în ultimele săptămâni cele mai ridicate niveluri din ultimii 18 ani, iar cele pe 30 de ani au urcat la maxime nemaivăzute din 1998.

Lale Akoner, analist global la eToro, avertizează că obligațiunile britanice ar putea intra din nou sub presiune dacă vor apărea provocări credibile la conducerea lui Starmer.

