Crimă cumplită în Bihor. Adolescentă de 18 ani, găsită fără suflare pe un câmp din localitatea Parhida

Alertă în județul Bihor, după ce o tânără de 18 ani, aflată în practică la o fermă de animale, a fost găsită fără viață pe un câmp. Principalul suspect în acest caz este un îngrijitor al fermei, potrivit Antena 3 CNN.

Crimă șocantă în Bihor. Adolescentă de 18 ani, găsită fără viață

Potrivit primelor informații, fata era elevă în clasa a XI-a la un liceu cu profil agricol și își desfășura stagiul de practică la aceeași fermă de mai mulți ani.

Se pare că, vineri dimineață, diriginta a vorbit cu ea prin apel video pentru a verifica dacă a ajuns la practică. După acel moment, tânăra nu a mai răspuns la telefon.

Trupul fetei a fost descoperit pe un câmp dintr-o comună din Bihor, iar primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că aceasta prezenta mai multe urme de violență în zona gâtului.

Surse apropiate investigației susțin că principalul suspect este chiar îngrijitorul fermei, cu care victima ar fi avut o relație de aproape un an.

Polițiștii din Bihor au deschis o anchetă și îl caută pe bărbat cu ajutorul dronelor și al câinilor de urmă.

