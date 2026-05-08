Cursul euro scade, după maximele istorice publicate de BNR. La cât a ajuns azi, 8 mai 2026, în a patra zi de la demiterea Guvernului Bolojan

Cursul euro scade, după maximele istorice publicate de BNR, recent. Cu doar o zi înainte de moțiunea de cenzură, pe 4 mai, leul și-a continuat deprecierea. Apoi, s-a înregistrat un maxim istoric de 5.2688 lei. Vineri, 8 mai 2026, cursul euro a înregistrat o scădere.

În cursul zilei de vineri, 8 mai 2026, a fost înregistrată o nouă scădere a cursului euro. BNR a anunțat că 1 euro valorează, astăzi, 5.2364 de lei, fiind înregistrată o scădere cu 0.0297 de lei. Variația este de -0,56%.

  • 8 mai 2026: 5.2364 de lei, scădere cu 0.0297 de lei.
  • 7 mai 2026: 5.2661 de lei, scădere cu 0.0027 de lei.
  • 6 mai 2026: 5.2688 de lei, creștere cu 0.0508 lei.
  • 5 mai 2026: 5.2180 de lei, creștere cu 0.0182 de lei.
  • 4 mai 2026: 5.1998 de lei, creștere cu 0.0581 de lei.

Ce spune purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României despre cursul leu-euro

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, anunțase că, în perioada următoare, cursul leu-euro ar putea înregistra noi varianții în ambele cazuri. Acesta a menționat că traversăm o „perioadă de instabilitate", aspect care se simte pe piețe.

„E o perioadă de instabilitate, ea se simte de pieţe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variaţii ale cursului, probabil în ambele direcţii, dar până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situaţie prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Naţională cu toate resursele şi armele pe care le avem la dispoziţie, dar trebuie să înţelegem că răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Naţională, pentru liniştirea pieţelor”, a spus Dan Suciu.

