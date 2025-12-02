Bolojan a vorbit cu OMV Petrom de proiectul Neptune Deep. Premierul vrea extinderea explorării în zona offshore

Premierul Ilie Bolojan a avut marți o întrevedere cu reprezentanții OMV Petrom, cu care a vorbit despre proiectul Neptune Deep, din Marea Neagră. Discuțiile s-au axat pe securitatea energetică a României și planurile de investiții ale companiei, anunță Guvernul.

″Reprezentanții OMV Petrom au prezentat stadiul actual al proiectului, subliniind că lucrările avansează conform calendarului și în coordonare cu Romgaz. Compania a confirmat, de asemenea, că își menține angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și dezvoltarea capacităților pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie″, se arată în comunicatul de presă.

Prim-ministrul vrea să avanseze proiectul și în zona de offshore mai adâncă a Mării Negre. Aici s-a discutat despre execuția forajului Anaconda-1.

″Totodată, premierul României a subliniat interesul Guvernului de a consolida parteneriatul cu compania și a propus ca responsabilitățile de mediu să fie asumate de operator, în conformitate cu principiile europene″, scrie în comunicat.

Referitor la cadrul fiscal şi de reglementare, conducerea OMV Petrom a reiterat nevoia de predictibilitate pentru investiţii pe termen lung.

”Premierul a subliniat că Guvernul urmăreşte un echilibru corect: stabilitate pentru mediul de afaceri, dar şi decizii care să protejeze interesul cetăţenilor, inclusiv accesul la energie la costuri suportabile”, transmite Guvernul.

OMV Petrom a fost reprezentată de CEO-ul Cristina Verchere, directoarea financiară Alina Popa și șeful de Afaceri Corporative și de Reglementare Alexandru Maximescu.

La discuțiile de astăzi au mai participat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezindențial și Adriana Petcu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

