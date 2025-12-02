Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților

14:54 A început Ședința Solemnă dedicată Zilei Naționale Senatorii şi deputaţii s-au reunit într-o şedinţă solemnă, pentru a marca Ziua Naţională a României, la o zi după manifestările militare şi religioase care au avut loc în majoritatea zonelor ţării. 14:39 Premierul este așteptat în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților Premierul este așteptat să vină în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților, care amenință cu greva. Ei protestează împotriva reformei administrației centrale, care prevede reduceri de personal și de salarii. Bugetarii țin în mână pancarte pe care scrie: „Nu cereți loialitate unde dați dispreț!”, „Guvernul a promis, apoi s-a dezis”, „Tăiați din risipă, nu din salarii”, „Munca noastră ține statul în viață”. Câțiva dintre protestatari îi cer chiar și demisia premierului.

Premierul Ilie Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților. În urmă cu doar câteva ore, Executivul a convocat o ședință de guvern pentru a discuta cele 42 de amendamentele depuse la proiectul de lege, pe care le-a și respins. Este a doua încercare a executivului condus de Bolojan de a face această reformă. Proiectul stabilește condițiile de pensionare a magistraților și modalitatea de calcul a pensiei. CSM a dat aviz negativ pe lege.

Dacă proiectul va fi atacat la CCR, România riscă să piardă banii europeni.

Înainte de asumarea răspunderii pe legea pensiilor magistraților a avut loc o ședinţă solemnă, dedicată Zilei Naţionale a României.

Kelemen Hunor: „Mie nu-mi plac angajările”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune, înaintea ședinței de asumare din Parlament, că lui nu-i plac angajările, dar înțelege totuși că uneori sunt necesare. Liderul UDMR declară că proiectul pensiilor magistraților nu este nou, ci „este aproape cum era înainte”.

„Sigur că se poate discuta dacă e bine sau nu e bine, dar din punct de vedere legal, constituțional este ok. Mie nu-mi plac angajările, dar sunt anumite momente și anumite proiecte care pot trecute prin angajare prin Parlament. Toate guvernele, toate coalițile s-au folosit de această modalitate. Nu trebuie să exagerăm. Aici ne întoarcem cu angajarea pe acest proiect cu pensiile speciale ale magistraților și nu este un proiect nou. Este aproape cum era înainte, perioada de tranziție s-a mărit la 15 ani, în loc de 10 ani câți erau în primul proiect și am așeptat avizul CSM. Dar nu este o modalitate de a legifera”, a declarat Kelemen Hunor pentru Digi24.

Guvernul a respins cele 42 de amendamente

Guvernul Bolojan a respins marți toate amendamentele depuse de parlamentari la proiectul de lege privind pensiile magistraților, a anunțat purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, după ședința executivului.

„Toate amendamentele au fost respinse de Guvern, astfel încât forma finală a proiectului a fost adoptată, iar pe ea premierul va angaja răspunderea Guvernului”, a declarat Dogioiu.

Dumitru Coarnă și Raisa Enachi, deputați aleși pe listele S.O.S România, acum neafiliați, Petrișor Peiu de la AUR, Răzvan Chiriță, liderul deputaților POT au depus amendamente prin care cer ca și pensiile judecătorilor CCR să fie modificate.

În prezent, proiectul Guvernului prevede că singurele pensii care nu vor fi afectate de reformă sunt cele ale judecătorilor Curții Constituționale.

Proiectul legii pensiilor poate fi atacat la CCR

După ce premierul și-a asumat răspunderea, proiectul poate fi atacat în termen de trei zile la Curtea Constituțională a României (CCR) de grupurile parlamentare, de Înalta Curte de Casație și Justiție, de președinte sau de Avocatul Poporului.

Primul proiect pe pensiile speciale a premierului Bolojan a picat la CCR, în urma unei sesizări depuse de Înalta Curte. Motivul a fost că Executivul nu a așteptat 30 de zile pentru avizul CSM. Atunci, judecătorii Curții Constituționale nu au analizat textul propriu-zis al legii, ci doar procedura prin care a fost adoptată.

Acum, Guvernul a primit aviz negativ de la CSM.

Două pachete de măsuri asumate, două respingeri

Guvernul Bolojan şi-a asumat până acum răspunderea pe două pachete de măsuri menite să reducă deficitul bugetar. De fiecare dată opoziţia a depus moţiuni de cenzură, însă acestea au fost respinse.

De asemenea, Guvernul vrea să-şi asume răspunderea pe reforma administraţiei, proiect care ar fi trebuit inclus în al doilea pachet de măsuri, însă a fost amânat luni de zile din cauza lipsei de consens în Coaliţie.

