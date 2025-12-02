Prima pagină » Știri politice » Protest spontan în Parlament înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților

Protest spontan în Parlament înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților

02 dec. 2025, 14:39, Știri politice
14:54

A început Ședința Solemnă dedicată Zilei Naționale

Senatorii şi deputaţii s-au reunit într-o şedinţă solemnă, pentru a marca Ziua Naţională a României, la o zi după manifestările militare şi religioase care au avut loc în majoritatea zonelor ţării.

14:39

Premierul este așteptat în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților

 Premierul este așteptat să vină în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților, care amenință cu greva. Ei protestează împotriva reformei administrației centrale, care prevede reduceri de personal și de salarii. Bugetarii țin în mână pancarte pe care scrie: „Nu cereți loialitate unde dați dispreț!”, „Guvernul a promis, apoi s-a dezis”, „Tăiați din risipă, nu din salarii”, „Munca noastră ține statul în viață”. Câțiva dintre protestatari îi cer chiar și demisia premierului.

Premierul Ilie Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților. În urmă cu doar câteva ore, Executivul a convocat o ședință de guvern pentru a discuta cele 42 de amendamentele depuse la proiectul de lege, pe care le-a și respins. Este a doua încercare a executivului condus de Bolojan de a face această reformă. Proiectul stabilește condițiile de pensionare a magistraților și modalitatea de calcul a pensiei. CSM a dat aviz negativ pe lege.

Dacă proiectul va fi atacat la CCR, România riscă să piardă banii europeni.

Înainte de asumarea răspunderii pe legea pensiilor magistraților a avut loc o ședinţă solemnă, dedicată Zilei Naţionale a României.

Kelemen Hunor: „Mie nu-mi plac angajările”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune, înaintea ședinței de asumare din Parlament, că lui nu-i plac angajările, dar înțelege totuși că uneori sunt necesare. Liderul UDMR declară că proiectul pensiilor magistraților nu este nou, ci „este aproape cum era înainte”.

Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR) Kelemen Hunor. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

„Sigur că se poate discuta dacă e bine sau nu e bine, dar din punct de vedere legal, constituțional este ok. Mie nu-mi plac angajările, dar sunt anumite momente și anumite proiecte care pot trecute prin angajare prin Parlament. Toate guvernele, toate coalițile s-au folosit de această modalitate. Nu trebuie să exagerăm. Aici ne întoarcem cu angajarea pe acest proiect cu pensiile speciale ale magistraților și nu este un proiect nou. Este aproape cum era înainte, perioada de tranziție s-a mărit la 15 ani, în loc de 10 ani câți erau în primul proiect și am așeptat avizul CSM. Dar nu este o modalitate de a legifera”, a declarat Kelemen Hunor pentru Digi24.

Guvernul a respins cele 42 de amendamente

Guvernul Bolojan a respins marți toate amendamentele depuse de parlamentari la proiectul de lege privind pensiile magistraților, a anunțat purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, după ședința executivului.

Ilie Bolojan, prim-ministru Romaniei.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Toate amendamentele au fost respinse de Guvern, astfel încât forma finală a proiectului a fost adoptată, iar pe ea premierul va angaja răspunderea Guvernului”, a declarat Dogioiu.

Dumitru Coarnă și Raisa Enachi, deputați aleși pe listele S.O.S România, acum neafiliați, Petrișor Peiu de la AUR, Răzvan Chiriță, liderul deputaților POT au depus amendamente prin care cer ca și pensiile judecătorilor CCR să fie modificate.

În prezent, proiectul Guvernului prevede că singurele pensii care nu vor fi afectate de reformă sunt cele ale judecătorilor Curții Constituționale.

Proiectul legii pensiilor poate fi atacat la CCR

După ce premierul și-a asumat răspunderea, proiectul poate fi atacat în termen de trei zile la Curtea Constituțională a României (CCR) de grupurile parlamentare, de Înalta Curte de Casație și Justiție, de președinte sau de Avocatul Poporului.

Membrii Curtii Constitutionale, Mihaela Ciochina, Cristian Deliorga, Simina Elena Tanasescu, Gheorghe Stan si Laura Iuliana Scantei. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Primul proiect pe pensiile speciale a premierului Bolojan a picat la CCR, în urma unei sesizări depuse de Înalta Curte. Motivul a fost că Executivul nu a așteptat 30 de zile pentru avizul CSM. Atunci, judecătorii Curții Constituționale nu au analizat textul propriu-zis al legii, ci doar procedura prin care a fost adoptată.

Acum, Guvernul a primit aviz negativ de la CSM.

Două pachete de măsuri asumate, două respingeri

Guvernul Bolojan şi-a asumat până acum răspunderea pe două pachete de măsuri menite să reducă deficitul bugetar. De fiecare dată opoziţia a depus moţiuni de cenzură, însă acestea au fost respinse.

De asemenea, Guvernul vrea să-şi asume răspunderea pe reforma administraţiei, proiect care ar fi trebuit inclus în al doilea pachet de măsuri, însă a fost amânat luni de zile din cauza lipsei de consens în Coaliţie.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii

Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea magistraţilor după ședința solemnă a Parlamentului. Amendamentele au putut fi depuse până marţi

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul a fost primit în Parlament cu huiduieli și proteste, înaintea asumării pe legea pensiilor
14:55
Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul a fost primit în Parlament cu huiduieli și proteste, înaintea asumării pe legea pensiilor
ULTIMA ORĂ Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
14:37
Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
ULTIMA ORĂ Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
12:54
Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
FLASH NEWS „Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională
12:28
„Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională
CONTROVERSĂ Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni
12:14
Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni
POLITICĂ Victor Ponta dă de pământ cu ministrul Mediului, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă. „Incompetența USR ucide”
11:35
Victor Ponta dă de pământ cu ministrul Mediului, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă. „Incompetența USR ucide”
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Iosif din Arimateea, omul care a riscat totul pentru a-l îngropa pe Iisus
CONTROVERSĂ Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”
14:49
Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”
SPORT Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
14:21
Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
14:10
Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
ULTIMA ORĂ Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene
14:02
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene
FLASH NEWS Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane
13:54
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane
ULTIMA ORĂ Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării
13:49
Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării

Cele mai noi