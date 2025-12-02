Prima pagină » Actualitate » Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării

Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării

Ruxandra Radulescu
02 dec. 2025, 13:49, Actualitate
Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării

Două grupuri de producție de la centrala pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom, cu putere instalată însumată de 569 MW, au fost oprite astăzi de la ora 12, iar un al treilea, de 262,95 MW, urmează să fie oprit la noapte, de la 00:00, potrivit datelor oficiale analizate de Profit.ro.

Cauza întreruperii producției la Brazi este „Debit redus de apă tehnologică datorită unor avarii comunicate de Apele Române, conform adresa 62D/02.12.2025″, conform operatorului de transport și sistem Transelectrica.

Datele din acest moment anticipează repornirea tuturor celor 3 grupuri pe 4 decembrie de la ora 1:00.

Echipajele ISU Prahova distribuie baxuri de apă locuitorilor din Prahova și Dâmbovița.

ISU Prahova

ISU Prahova

Centrala OMV asigură 10% din energia electrică produsă în România

Centrala OMV de la Brazi a fost înființată în urmă cu 12 ani cu o investiție de 530 milioane EUR. Centrala de la Brazi este cel mai mare proiect privat de producere a energiei electrice din România.

Are o capacitate instalată de 860 MW și este compusă din două turbine pe gaze naturale, fiecare cu o capacitate de 290 MW, două cazane de recuperare și o turbină cu abur cu o capacitate de 310 MW, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial OMV.

Centrala de la Brazi asigură 10% din energia electrică produsă în România. Pe lângă beneficiile operaționale, centrala de la Brazi are emisii de CO₂ semnificativ mai reduse comparativ cu centralele clasice pe bază de cărbune.

