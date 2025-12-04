Cel mai bogat miliardar ucrainean cumpără energie regenerabilă din România

Rinat Ahmetov, prin compania sa D.Trading, parte din grupul DTEK, a încheiat un contract de achiziție de energie electrică regenerabilă din România. Unitățile din care se vor face achizițiile ucraineanului sunt dezvoltate și operate de Eurowind Energy din Danemarca. Este vorba de parcul eolian Pecineaga II din județul Constanța (50 MW) și de parcul fotovoltaic Teiuș din județul Alba (60 MW), notează Economedia.

Gândul a scris recent că Ahmetov construiește cele mai mari instalații de stocare de energie pentru ca Ucraina să reziste economic în fața ofensivei de iarnă a Rusiei.

″Acest nou parteneriat consolidează integrarea energiei curate într-una dintre cele mai dinamice piețe de energie electrică din regiune și extinde amprenta D.Trading în domeniul energiei regenerabile în Europa Centrală și de Sud-Est. Acordul de achiziție permite accesul stabil la piață și o comercializare structurată a energiei pentru ambele active de generare, susținând în același timp traiectoria mai amplă de decarbonizare a României″, a transmis D.Trading, conform sursei citate.

Ahmetov și afacerile din România

Ahmetov este patron la echipa de fotbal Șahtior Donețk și controlează cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest. Având aviz de la Comisia Europeană, a depus recent o ofertă pentru preluarea combinatului Liberty Galați, fostul Sidex din România.

DTEK este cel mai mare grup energetic privat din Ucraina. Încă de la începerea invaziei rusești, a sprijinit infrastructura energetică a țării, distrusă de bombardamentele comise de agresorul rus în ultimii 4 ani. În plus, Rinat Ahmetov construiește cele mai mari instalații de stocare de energie din Ucraina pentru ca aceasta să facă față iernii.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI