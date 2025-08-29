Datele personale a o mie de utilizatori ai comparatorului ANRE au fost expuse din cauza unei vulnerabilități. „Nu a fost atac cibernetic”

O vulnerabilitate informatică descoperită la platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale la nivel național (POSF) gestionată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a dus la vulnerabilizarea datelor personale introduse de aproximativ o mie de utilizatori, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Mediafax.
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a confirmat, vineri, un incident produs pe platforma POSF, respectiv comparatorul de oferte, după ce pe rețelele sociale apăruse o informație conform căreia datele personale a 13 milioane de români au fost furate, „într-un atac fără precedent”.
Incidentul a expus datele a 1.000 de persoane fizice, potrivit informațiilor preliminare oferite de contractantul tehnic al ANRE.
Potrivit informațiilor obținute în premieră de MEDIAFAX de la ANRE:
Potrivit detaliilor publicat de ANRE, în urma unor lucrări de mentenanță realizate pe platforma posf.ro de către contractantul tehnic, anumite endpoint-uri ale platformei POSF ar fi putut fi accesate fără autentificare în intervalul mai 2024 – 6 august 2025, ceea ce ar fi putut permite posibilitatea obținerii neautorizate de date cu caracter personal. Vulnerabilitatea a fost remediată la data de 06.08.2025 prin blocarea accesului public la aceste endpointuri.
Conform informațiilor transmise de contractant, datele posibil expuse includ: nume, prenume; cod numeric personal (CNP); adresă de domiciliu; adresă de corespondență; serie și număr carte de identitate; telefon.
Nu se știe încă numărul exact al persoanelor vizate. Potrivit informațiilor suplimentare oferite de către contractant privind incidentul, au fost estimate ca fiind expuse aproximativ 1.000 de persoane fizice, iar instituția continuă să solicite informații de la contractantul tehnic, pentru determinarea exactă a impactului.
Potrivit ANRE, au fost luate trei tipuri de măsuri deja. Este vorba de măsuri tehnice imediate și suplimentare asumate de către contractantul tehnic:
La nivelul ANRE s-au luat măsuri administrative, respectiv proceduri de analiză și de obținere a clarificărilor tehnice de la contractant și inițierea de analize interne și demersuri pentru a atrage răspunderea contractorului, în cazul în care va exista un prejudiciu.
Au fost luate și măsuri interinstituționale, respectiv ANRE a notificat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în termenul legal. De asemenea, a solicitat sprijin din partea Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică și Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București.
„Amploarea datelor expuse este încă investigată, urmând a fi stabilită ulterior. Până la finalizarea investigației, ANRE se va abține de la comentarii. În acest context, subliniem că valorile vehiculate în spațiul public sunt alarmiste și neconfirmate de nimeni. Ne cerem scuze tuturor utilizatorilor pentru îngrijorările pe care acest incident le poate provoca. Protejarea datelor cu caracter personal rămâne o prioritate absolută pentru ANRE”, au comunicat oficialii Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
