07 oct. 2025, 20:51, Energie
Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan - Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17

Pe măsură ce prețurile la electricitate cresc din cauza majorării TVA impusă de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, pentru români, chiar și dispozitivele mici ar putea deveni o povară pentru buget, alături de frigiderele, aspiratoarele și mașinile de spălat care sunt mari consumatoare de energie electrică.

În România guvernată de premierul liberal Bolojan, consumatorul casnic ar ajunge că cheltuiască între 200 și 250 de lei anual pentru a încărca zilnic dispozitive inofensive, precum laptopurile, tabletele, telefoanele și ceasurile inteligente.

Un smartphone modern, precum un iPhone 17 cu memorie internă de 256 GB, costă 4.839 lei.  Are o baterie cu o capacitate de 3,692 mAh, potrivit Verger Power. O încărcare la jumătate (50%) poate dura 20 de minute cu un adaptor de 40W sau 30 de minute dacă este conectat la un adaptor de 30W.  Bateria sa poate rezista până la 30 de ore.

iPhone 17 Pro Max poate rezista până la 39 de ore, dar necesită un adaptor de 40 W pentru o încărcare eficientă – Foto: Profimedia images

Cât poate să te coste încărcarea unui iPhone 17

Ar putea necesita și o baterie externă de 5.000 mAh pentru a-i asigura telefonului un ciclu complet. La prețul mediu al energiei electrice, care a ajuns la 1,5 lei/kWh în 2025, o încărcare zilnică a unui iPhone 17 ar putea consuma 20 Wh, adică 0,02 kWh, ceea ce înseamnă o extra-taxă de 2 bani.

Încărcarea zilnică a telefonului consumă 0,035 kilowați-oră (kWh) de electricitate pe săptămână, 0,15 kWh pe lună și aproximativ 1,83 kWh pe an. Încărcarea telefonului de două ori pe zi poate consuma 0,07 kWh de electricitate pe săptămână, 0,3 kWh pe lună și aproximativ 3,65 kWh pe an, arată Energy Sage.

Potrivit Playtech , dacă îți vei încărca zilnic cel mai nou smartphone apărut pe piață, vei ajunge să plătești 0,6 lei într-o lună și 7,3 de lei într-un an. Costul, cu toate că este simbolic, crește dacă într-o familie alcătuită din doi părinți și doi frați, fiecare membru are câte un smartphone cu o baterie de minim 4.000 mAh, fără a mai adăuga laptopurile, tabletele și ceasurile inteligente.

Cât te costă să-ți încarci laptopul

Laptopurile de ultimă generație pot consuma în medie între 40 și 70 W. Dacă un român utilizează zilnic un laptop, timp de 5 ore, consumă între 0,25 – 0,35 kWh, adică 0,38-0,53 de lei/zi (30 – 50 de bani).

Lunar, românii ar putea ajunge să plăteasc între 11 și 16 lei pentru luxul de a avea un laptop. Anual: între 130 și 190 de lei. Depinde și de performanța laptopului și durata de utilizare.

Majoritatea românilor care lucrează remote utilizează laptopul timp de 8 ore, poate chiar mai mult dacă adăugăm pauzele și timpul pe care îl petrec în timp ce dau scroll pe internet când nu muncesc.

Sursa Foto: Envato/ Shutterstock

Autorul recomandă: Scad sau nu facturile la energie? După ce ministrul Energiei a propus un nou plafon la facturi, Bolojan avertizează că prețurile NU vor scădea dacă firmele nu respectă regulile

