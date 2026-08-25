Cazul NORDIS extins cu încă aproape 15 milioane de euro prejudiciu și o nouă plajă de fapte. 50 de noi plângeri analizate de DIICOT

Cazul NORDIS ia amploare și mai mare iar procurorii DIICOT anunță a doua extindere a plajei de acuzații cu noi fapte penale, urmare cărora la prejudiciul inițial s-ar adăuga alte aproape 15 milioane de euro, anunță oficial Direcția printr-un comunicat de presă de marți.

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Concret, arată DIICOT în continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 18 august 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale.

Alte 50 de plîngeri în cazul Nordis

Măsura vizează administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi.

Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari.

De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei.

Prima extindere – 231 de plângeri

Procurorul din cazul Nordis a extins urmărirea penală față de Nordis Management și Nordis Mamaia, după apariția a alte 231 de noi plângeri penale ce însumează un prejudiciu suplimentar de 28,5 milioane de euro. Au fost reinstituite sechestre pe toate apartamentele și terenurile celor două societăți din grupul Nordis, afirmă surse judiciare pentru Gândul.

Urmărirea penală, în cazul Nordis, continuă, după ce au fost depuse alte 231 de noi plângeri, soldate cu un prejudiciu suplimentar de 28,5 milioane de euro. Vizate sunt Nordis Management și Nordis Mamaia, asupra cărora au fost reinstituite sechestre pe toate apartamentele și terenurile.

Noua speță vine după ce judecătoarea Florina Rizescu a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procuror asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu și compania mamă a grupului, Nordis Management.)

La începutul lui februarie 2025, patronii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă, fosta deputată PSD Laura Vicol, dar și alte persoane implicare au fost reținuți de DIICOT pentru grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Aceștia sunt acuzați că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nordis, care doreau să cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de Nordis, și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.

Clienții Nordis, care au dat sume enorme în avans pentru apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de companie, acuză că nu și-au primit apartamentele.

Inculpații au fost plasați în arest preventiv, însă au fost eliberați, 10 zile mai târziu. După 6 luni, instanțele le-au ridicat inclusiv controlul judiciar și sechestrele asupra bunurilor.