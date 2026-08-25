Un avion militar greu Boeing C-17A Globemaster III al Statelor Unite a aterizat marți dimineață pe aeroportul Vnukovo din Moscova, arată sistemele online de monitorizare a traficului aerian. Această vizită misterioasă a declanșat speculații privind contactele diplomatice discrete dintre Washington și Moscova, relatează TASS.

Avionul Boeing C-17A, folosit special pentru transportul de trupe, echipamente sau transport guvernamental și diplomatic de rang înalt, a plecat inițial din Camp Springs, Maryland, unde se află Baza Aeriană Andrews, și a aterizat la Riga, în Letonia, marți dimineață la ora 08:50. Ulterior, acesta a decolat spre aeroportul Vnukovo din Moscova, unde a aterizat în jurul orei 10:00.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu deține nicio informație despre acest avion american sau despre scopul sosirii lui la Moscova. Cu toate acestea, observatorii militari și analiștii speculează că aeronava ar putea pregăti terenul pentru noi contacte diplomatice sau negocieri legate de conflictul din Ucraina.

Acesta este primul avion militar de transport de acest tip care aterizează la Moscova din 2017. Vizite similare cu avioane guvernamentale speciale au avut loc în trecut doar pentru negocieri sensibile sau schimburi de prizonieri, cum ar fi cazul vizitei emisarului Steve Witkoff din 2025 pentru eliberarea unui cetățean american.