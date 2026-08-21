În timp ce în România guvernată de premierul demis Ilie Bolojan încă se confruntă cu scenariul decuplării marilor consumatori, guvernul lui Peter Magyar își celebrează triumful în fața crizei energetice. Chiar de ziua națională, premierul a anunțat oficial încheierea crizei energetice provocată de canicula extremă care secase Dunărea până la cote minime istorice. Pe fondul veștilor excelente privind revenirea debitului fluviului și repornirea completă a Centralei Nucleare de la Paks, Budapesta a marcat momentul cu un fast deosebit, oferind publicului un spectacol grandios de drone și lumini în onoarea Sfântului Rege Ștefan al Ungariei.

Peter Magyar a anunțat miercuri seară pe pagina sa de socializare că începând de duminică, 23 august, turbinele oprite ale centralei nucleare Paks vor fi reconectate. În a doua jumătate a săptămânii viitoare, Centrala Nucleară de la Paks va putea funcționa la capacitate maximă de 2.000 de megawați, potrivit Magyar Hang.

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Calendarul repornirii: Centrala Paks revine la capacitate maximă în timp record

Ungaria nu va mai fi nevoită să importe energie scumpă după ce Peter Magyar a anunțat într-o transmisiune live de Ziua Națională că de săptămâna viitoare, toate cele patru reactoare nucleare ale centralei de la Paks vor produce electricitate.

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Autoritățile din Ungaria au înregistrat o creștere semnificativă a nivelului Dunării în Ungaria. La centrala nucleară de la Paks, fluviul era cu 4 cm mai sus față de cum era miercuri. La Budapesta, nivelul apei este cu 24 de cm mai mare, iar la Komarom, cu 44 cm raportat cu nivelul înregistrat miercuri.

Direcția Națională a Apelor susține că problema va continua să se amelioreze în zilele următoare. În prezent, numai două din cele opt turbine ale centralei nucleare Paks funcționează.

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Potrivit premierului Magyar, Ungaria a evitat scenariul sumbru: oprirea completă a centralei nucleare după ce a fost construit un prag de fund de râu amplasat pe fundul fluviului, ceea ce a dus la ridicarea apei cu până la un metru.

Peter Magyar a mulțumit guvernului, companiilor maghiare și societății civile pentru efortul comun depus de a împiedica oprirea totală a singurului reactor de la Paks rămas în funcțiune.

Cotele Dunării au atins minime istorice, dar după intervenția de urgență pentru construirea unui prag pe fundul Dunării, se așteaptă la creșterea debitului.Pompele centralei nucleare vor primi suficientă cantitate de apă pentru răcirea sistemelor.

Sursa Foto: Facebook, Peter Magyar