Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » România ar fi evitat ca prin minune, de două ori, un blackout în 2025. Care este singurul an în care S-A STINS LUMINA în țara noastră

România ar fi evitat ca prin minune, de două ori, un blackout în 2025. Care este singurul an în care S-A STINS LUMINA în țara noastră

08 oct. 2025, 13:49, Energie
România ar fi evitat ca prin minune, de două ori, un blackout în 2025. Care este singurul an în care S-A STINS LUMINA în țara noastră

Autoritățile din sectorul energetic s-au confruntat de două ori, în acest an, cu riscul unui blackout. Primul a fost în februarie, în timpul unui episod de ger, al doilea de Paști. Din fericire, sistemul energetic a făcut față acestor riscuri grație profesioniștilor de la Dispeceratul Energetic Național. Istoria țării consemnează un singur an de blackout. 

Specialiștii acestei instituții muncesc în condiții de stres enorm, atrage atenția Adrian Vintilă , specialist în energie și consilier al fostului ministru al Energiei, Sebastian Burduja.

Singurul blackout în România a fost pe 10 mai 1977

„Dacă acum 3 ani toată țara afla un cuvânt nou – “lockdown”, de câteva zile pare că ne ocupă tot timpul „blackout”-ul (adică pană de curent generalizată, pe scară largă). Ca să înțelegem dacă trebuie să ne speriem, trebuie mai întâi să înțelegem despre ce e vorba. Pe scurt, blackout-ul survine atunci când are loc un defect în sistemul energetic (pe „sârme”, în stațiile de transformare, în centrale etc.) sau când există o diferență între câtă energie este în țară și câtă se consumă”, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Adrian Vintila

Foto: Agerpres

Potrivit lui Adrian Vintilă (foto), ultimul și singurul blackout în România a fost pe 10 mai 1977. Atunci au fost 5 ore fără curent, după un scurtcircuit la stația Tismana (Gorj), care a declanșat o reacție în lanț în tot sistemul (Porțile de Fier, Rovinari, Sibiu si în toată țara). Principala cauză identificată a fost lipsa unei comunicări clare cu dispecerii de la centru, de la Dispecerul Energetic Național (DEN).

Supermanii de la Dispeceratul Energetic Național

„Vă spun în cunoștință de cauză: România are la DEN super-profesioniști, adevărații „supermani” ai sistemului energetic. Oamenii aceia muncesc în condiții de stres enorm ca să țină becul aprins în casele noastre”, a adăugat Vintilă.

„Revenind la subiect: deci, ca să fie blackout, trebuie să existe o defecțiune tehnică sau o diferență între cât curent avem la dispoziție și cât consumăm (fie în plus, fie în minus). Lipsa de „energie românească” produsă în țară nu înseamnă blackout, căci dacă ar fi așa, am avea blackout aproape continuu de dimineața până seara. Când nu producem suficient, importăm – dar becul nu se stinge. Nu e blackout, deci.

Problema ar putea apărea atunci când am produce foarte, foarte puțină energie și, chiar și cu ce importăm, nu am putea asigura consumul total al țării. Adică să existe o diferență între energia care intră în sârme și cea care se consumă. Și, în plus de asta, oamenii de la butoane să doarmă. La propriu”,  mai spune expertul.

Cele două momente de risc maxim din 2025

Acesta a povestit că a trăit direct, în calitate de consilier al ministrului, două momente în care s-a discutat scenariul maxim de risc, adică blackout. Vintilă a enumerat unele dintre măsurile luate în calcul iarna trecută, când exista scenariul de a nu putea asigura suficientă energie pentru consumul total al țării: decuplarea marilor consumatori de energie electrică și a consumatorilor neesențiali (mall-uri, centre comerciale, clădiri de birouri etc.), pentru câteva ore, până la revenirea la normal.

„Niciodată nu a existat scenariul opririi energiei electrice la populație, spitale sau școli. Acestea erau considerate în „prima linie” și, chiar și în cel mai sumbru scenariu, puteau fi asigurate”.

Același scenariu s-a derulat și de Paște. Cele mai pesimiste scenarii au fost cele în care se punea problema decuplării unor linii de transport al energiei electrice în zonele cu producție aglomerată, 2-3 ore în mijlocul zilei, fără a afecta bunul mers al vieții oamenilor.

„O informație care nu a apărut până acum în spațiul public: de Paște, timp de 3 zile, de sâmbătă până luni, toți oamenii din comandamentul energetic erau convocați din 2 în 2 ore în ședințe de status și s-au scris milioane de cuvinte pe grupul de WhatsApp dedicat. Da, a fost îngrijorare reală. A fost poate cel mai sensibil moment din ultimii ani, dar chiar și așa nu a existat o secundă riscul de a se „stinge lumina” total în țară”.

În concluzie, spune Adrian Vintilă, România, dacă își face treaba, este departe de a se confrunta cu un blackout energetic.

RECOMANDARILE AUIORULUI

Scenariul în care România riscă un BLACKOUT. Precizările ministrului Energiei

Avertisment al ministrului Energiei: „Am fi într-un risc de BLACKOUT dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”

Citește și

ENERGIE Factura la energie în 2025 – Partea a II-a: Să ai un TV smart în România este lux. Cât vei avea de plătit dacă lași televizorul pornit toată ziua
21:33
Factura la energie în 2025 – Partea a II-a: Să ai un TV smart în România este lux. Cât vei avea de plătit dacă lași televizorul pornit toată ziua
ENERGIE Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan – Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17
20:51
Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan – Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17
ENERGIE Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan
16:19, 05 Oct 2025
Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan
ENERGIE Românii caută soluții alternative pentru încălzire, precum centrala de GAZ. Câți metri cubi consumă pe zi pentru a încălzi un apartament cu 3 camere
22:22, 04 Oct 2025
Românii caută soluții alternative pentru încălzire, precum centrala de GAZ. Câți metri cubi consumă pe zi pentru a încălzi un apartament cu 3 camere
EXTERNE Pentru a evita sancțiunile americane, Gazprom acceptă vânzarea unui pachet de acțiuni la singura rafinărie din SERBIA
20:08, 02 Oct 2025
Pentru a evita sancțiunile americane, Gazprom acceptă vânzarea unui pachet de acțiuni la singura rafinărie din SERBIA
ENERGIE De unde vine COLAPSUL sistemului energetic național. Ministrul Energiei a descoperit apa caldă, eșecul Green Deal
18:19, 02 Oct 2025
De unde vine COLAPSUL sistemului energetic național. Ministrul Energiei a descoperit apa caldă, eșecul Green Deal
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Fotbalul românesc este în doliu! Ștefan Zofei a murit la vârsta de 72 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Evz.ro
Oana Mizil, terorizată din nou de Vanghelie. A fost nevoie de intervenția poliției
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Ce este fericirea? „Fericirea nu este ceva gata făcut. Ea vine din propriile tale acțiuni”
NEWS ALERT Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Un joc de imagine, s-a căutat doar un salvator
15:18
Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Un joc de imagine, s-a căutat doar un salvator
VIDEO Marcel Ciolacu trage semnalul de alarmă: „Vom ajunge într-o CRIZĂ economică”
15:17
Marcel Ciolacu trage semnalul de alarmă: „Vom ajunge într-o CRIZĂ economică”
AI AFLAT! Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
15:17
Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
ACTUALITATE Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
15:16
Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
VIDEO Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
15:03
Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
HOROSCOP Horoscop 9 octombrie 2025. CAPRICORNII vor străluci
15:00
Horoscop 9 octombrie 2025. CAPRICORNII vor străluci