Ani de zile urșii, liliecii, hârciogii, pârșii și lostrița au SABOTAT securitatea energetică României. Bogdan Ivan: Acum s-au mobilizat și MOLUȘTELE 

Rene Pârșan
01 oct. 2025, 21:58, Actualitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dezvăluie faptul că marile hidrocentrale ale României sunt blocate, mai nou, de moluște. Ani de zile urșii, liliecii, pârșii, hîrciogii siberieni și lostrița s-au opus dezvoltării infrastrucurii rutietre și energetice a României. Ivan acuză Ministerul Mediului că a descoperit niște moluște și a desenat ca fiind arii protejate locurile în care se construiesc hidrocentralele României. Pentru a rezolva disputa, Bogdan Ivan susține că va duce problema pe masa CSAT și va cere ca hidrocentralele să fie declarate obiectiv de interes strategic națională.

Discuția vine în contextul în care Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cere schimbarea legislației pentru finalizarea a patru hidrocentrale abandonate.

„Există patru hidrocentrale, Pașcani este cea mai avansată, avem niște studii făcute de Hidroelectrica, plătite de Hidroelectrica, cu specialiști selectați de Hidroelectrica care spune că Hidroelectrica nu va face niciun impact de mediu cu aceste lucrări. Asta e legislația pe mediu și trebuie să fie modificată. Hidroelectrica nu a făcut nimic greșit, asta e legea”, spune Buzoianu.

Replica lui Ivan

”Aducând subiectul pe masa CSAT, fix asta facem. În clipa în care avem pe masa CSAT se mandatează Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene și toate instituțiile implicate ca în termen de 60 de zile să vină cu formula legală prin care respectivele proiecte să devină de importanță națională. Degeaba se aprobă în CSAT, dacă nu vi în legislație.

A fost o discuție acum 2 ani, după ce a avut loc o ședință CSAT, nu a existat legislație care să stipuleze că hidrocentralele începute acum 30 de ani, peste care s-au desenat ariile protejate. Când au început hidrocentralele, nu erau în arii protejate. Au venit niște oameni foarte inspirați pe la Ministerul Mediului și au găsit niște moluște pe undeva și au început să deseneze arii protejate.

Impactul moluștelelor în factura energetică

Oamenii care se uită la noi se gândesc, pe bună dreptate, de ce plătesc facturi atât de mari la energie când România are capacitatea să își facă pe hidro capacitate de stocare încă 370 de megawați capacitate instalată și sunt blocați de moluște. Nu o să stau să accept explicații de doi lei! ”, a spus Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.

Lostrița a învins la Răstolița

Cu aceleși probleme s-a întâlnit și fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, în cazul Hidrocentralei Răstolnița.

„La Răstolița, pretextul este lostrița, un pește pe care localnicii nu l-au mai întâlnit de cincizeci de ani. Acesta este adevărul, pe care mi l-au spus cu lacrimi în ochi oamenii din zonă, atunci când am fost să verific lucrările”, susținea Burduja – după ce Curtea de Apel Cluj-Napoca a decis, suspendarea acordului de mediu pentru Amenajarea Hidroenergetice.

