Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dezvăluie faptul că marile hidrocentrale ale României sunt blocate, mai nou, de moluște. Ani de zile urșii, liliecii, pârșii, hîrciogii siberieni și lostrița s-au opus dezvoltării infrastrucurii rutietre și energetice a României. Ivan acuză Ministerul Mediului că a descoperit niște moluște și a desenat ca fiind arii protejate locurile în care se construiesc hidrocentralele României. Pentru a rezolva disputa, Bogdan Ivan susține că va duce problema pe masa CSAT și va cere ca hidrocentralele să fie declarate obiectiv de interes strategic națională.

Discuția vine în contextul în care Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cere schimbarea legislației pentru finalizarea a patru hidrocentrale abandonate.

„Există patru hidrocentrale, Pașcani este cea mai avansată, avem niște studii făcute de Hidroelectrica, plătite de Hidroelectrica, cu specialiști selectați de Hidroelectrica care spune că Hidroelectrica nu va face niciun impact de mediu cu aceste lucrări. Asta e legislația pe mediu și trebuie să fie modificată. Hidroelectrica nu a făcut nimic greșit, asta e legea”, spune Buzoianu.

Replica lui Ivan

”Aducând subiectul pe masa CSAT, fix asta facem. În clipa în care avem pe masa CSAT se mandatează Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene și toate instituțiile implicate ca în termen de 60 de zile să vină cu formula legală prin care respectivele proiecte să devină de importanță națională. Degeaba se aprobă în CSAT, dacă nu vi în legislație.

A fost o discuție acum 2 ani, după ce a avut loc o ședință CSAT, nu a existat legislație care să stipuleze că hidrocentralele începute acum 30 de ani, peste care s-au desenat ariile protejate. Când au început hidrocentralele, nu erau în arii protejate. Au venit niște oameni foarte inspirați pe la Ministerul Mediului și au găsit niște moluște pe undeva și au început să deseneze arii protejate.

Impactul moluștelelor în factura energetică