Avertisment al ministrului Energiei: „Am fi într-un risc de BLACKOUT dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”

Cristian Lisandru
19 sept. 2025, 15:42, Actualitate
Bogdan Ivan – ministrul Energiei – a declarat, vineri, că dacă ar fi închise grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, România s-ar afla cu adevărat în risc de blackout.

Ministerul Energiei va mai transmite o serie de clarificări către cei din Comisia Europeană și, potrivit lui Bogdan Ivan, speră foarte mult că argumentele prezentate vor crea cadrul în care România să nu mai aibă penalităţi pentru neînchidere la timp şi nerespectare a angajamentelor luate.

În momentul de faţă, în această săptămână mai precis, am purtat mai multe negocieri la nivelul Comisiei Europene pe acest subiect extrem de important, care conform angajamentelor României, luate în urmă cu 5 ani atunci când s-a construit PNRR-ul, România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană.

Asta înseamnă că până la finalul anului 2025, adică peste 3 luni şi jumătate, România ar trebui să închidă toate centralele pe cărbune pe care le are astăzi în funcţiune. Condiţia a fost foarte simplă. Să punem în loc alte centrale pe gaz”, a declarat Bogdan Ivan, potrivit news.ro.

Am venit cu argumente tehnice

Între timp, centralele pe gaz şi proiectele care trebuiau puse în loc sunt pe hârtie în momentul de faţă”, a mai precizat Bogdan Ivan.

Şi este evident că cei din Comisia Europeană, pe bună dreptate, ne-au întrebat «oameni buni, v-am dat banii sau ne daţi banii înapoi, dacă vreţiţineţi în continuare centralele pe cărbune, sau le închideţi».

În momentul de faţă, am comandat prin Transelectrica, cărora le mulţumesc pentru implicare, un studiu independent care a arătat că România, în momentul de faţă, are în faţă patru scenarii, cel în care noi, dacă am închide grupurile pe carbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout.

Am venit cu argumente tehnice. Acest studiu are peste şase mii de pagini”, a mai declarat Bogdan Ivan.

