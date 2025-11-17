După ce Ungaria, Bulgaria și Moldova au primit derogări de la sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești, Statele Unite au exclus de la sancțiuni și proiectele mari din Kazahstan cu participarea Lukoil.

Licența SUA permite operațiunile, dar blochează vânzarea sau cesionarea activelor

Statele Unite au exceptat principala conductă de export de petrol din Kazahstan, Consorțiul Conductei Caspice (CPC), și două mari companii petroliere de sancțiunile impuse Lukoil și Rosneft, permițându-le continuarea operațiunilor.

Trezoreria SUA a emis o licență generală care autorizează toate tranzacțiile legate de Consorțiul Conductei Caspice (CPC), societatea mixtă Tengizchevroil și proiectul de dezvoltare a câmpului petrolier Karachaganak. Cu toate acestea, autorizația exclude în mod explicit orice tranzacții care implică vânzarea, cesionarea sau transferul de participații la aceste proiecte. Licența vine în urma deciziei Trezoreriei SUA din octombrie de a adăuga Rosneft, Lukoil și 34 de filiale ale acestor companii la un nou pachet de sancțiuni care vizează sectorul energetic al Rusiei.

Majoritatea petrolului importat de România provine din Kazahstan

Conducta CPC servește drept principală rută de export a Kazahstanului pentru țițeiul produs în câmpurile sale petroliere. Aceasta transportă țițeiul către portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, unde este încărcat în cisterne pentru a fi expediat către piețele internaționale.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în prima jumătate a acestui an, România a importat aproximativ 5,1 milioane de tone de petrol brut. Cele mai mari cantități au provenit din Kazahstan – 3,3 milioane de tone, Azerbaidjan – 879 mii tone, Libia – 405 mii tone, Guyana – 233 mii tone și Norvegia – 185 mii tone. Spre deosebire de importurile de anul trecut, anul acesta România a importat cu 37% mai mult petrol din Kazahstan și cu 68% din Azerbaidjan.

