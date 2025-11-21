Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”

Președintele Nicușor Dan a vorbit, vineri, în cadrul unei întâlniri cu presa, despre planul de pace propus de Statele Unite, care ar oferi Ucrainei garanții similare cu Articolul cinci al NATO. Potrivit oficialului, orice plan de pace trebuie să fie aprobat de de Ucraina, iar comunitatea internațională este dispusă să apere în continuare țara devastată de război.

„Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina. Noi toți ne uităm acum la Ucraina, asta însemnând comunitatea internațională, care își dorește o ordine internațională bazată pe reguli – și evident că suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina, apărând în felul acesta și securitatea Europei și ordinea internațională bazată pe reguli”, a declarat Nicușor Dan reporterilor.

Reamintim că deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat, noaptea trecută, pe rețelele de socializare documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina.

Planul de pace prevede și o garanție de securitate modelată pe Articolul 5 al NATO, care ar angaja Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui draft obținut de Axios.

Acest punct stipulează că orice viitor ”atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei ”va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații lor vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.

Garanția de securitate ar fi valabilă inițial pentru 10 ani.

