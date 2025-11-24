Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » Ce taxe plătești atunci când vinzi un apartament sau o casă. Actele necesare în 2025

Ce taxe plătești atunci când vinzi un apartament sau o casă. Actele necesare în 2025

24 nov. 2025
Ce taxe plătești atunci când vinzi un apartament sau o casă. Actele necesare în 2025
Imagine cu caracter ilustrativ

Vânzarea unui apartament sau a unei case implică, pe lângă alegerea unui preț corect, și pregătirea unor acte și achitarea taxelor specifice. În 2025, procesul poate fi finalizat rapid, în doar 3-4 zile în regim normal sau în 2 zile în regim de urgență, la orice notar public din România.

Pregătirea corectă a documentelor și cunoașterea taxelor asociate tranzacției sunt esențiale pentru ca procesul de vânzare să decurgă fără probleme și pentru ca proprietarul să fie sigur că respectă legislația în vigoare.

Actele necesare pentru încheierea unei tranzacții imobiliare

Primul document care nu trebuie să lipsească este actul de proprietate al imobilului. El poate fi un contract de vânzare-cumpărare, de donație, o sentință civilă definitivă și irevocabilă, un titlu de proprietate sau un certificat de moștenitor obținut la notar și intabulat în cartea funciară.

Un alt document esențial este certificatul fiscal, emis de Administrația Financiară unde se plătește impozitul anual pe imobil. Certificatul atestă că proprietarul nu are datorii către stat și trebuie solicitate pentru fiecare coproprietar, dacă este cazul. Documentul se poate obține prin depunerea unei cereri la registratura organului fiscal sau prin serviciul online „Spațiul virtual privat”, fiind emis în aproximativ 3 zile lucrătoare și având valabilitate până la sfârșitul lunii în care este eliberat.

Documentația cadastrală și extrasul de carte funciară

Documentația cadastrală, realizată doar de un expert cadastral autorizat, este obligatorie pentru autentificarea vânzării. Costurile variază între 700 și 1.000 de lei, în funcție de numărul de camere, la care se adaugă o taxă fixă de 120 de lei către Oficiul Cadastral și de Publicitate Imobiliară (OCPI). Termenul de eliberare este de aproximativ 18 zile lucrătoare.

Extrasul de carte funciară se obține prin intermediul biroului notarial și este un document necesar autentificării actului de vânzare-cumpărare.

Pentru ca tranzacția să fie finalizată, proprietarul trebuie să prezinte și certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat. Prețul mediu pentru apartamente este de aproximativ 250 de lei, iar pentru case el poate varia în funcție de suprafață și complexitate.

Totodată, este necesară prezentarea ultimei facturi și a chitanței aferente utilităților, care dovedesc plata la zi, precum și, în cazul apartamentelor, adeverința emisă de asociația de proprietari/locatari. Aceasta confirmă că nu există datorii pentru întreținere sau cheltuieli comune și trebuie emisă în original, cu semnătura și ștampila oficială a asociației.

