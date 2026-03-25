Cum sunt realizate măsurătorile cadastrale atunci când proprietarul nu este prezent

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gratuit pentru deţinători, specialiştii în cadastru se deplasează în teren pentru a identifica și măsura imobilele dintr-o localitate. Scopul lucrărilor de înregistrare sistematică este realizarea unei evidențe clare și complete a proprietăților, astfel încât terenurile și construcțiile să poată fi înscrise corect în documentele cadastrale și, ulterior, în cartea funciară.

În practică, există numeroase situații în care proprietarii nu sunt prezenți atunci când sunt realizate măsurătorile. Unii sunt plecați din localitate sau din țară, iar alții nu pot ajunge la proprietate în momentul desfășurării lucrărilor. Aceste situații sunt frecvente în multe comunități și sunt luate în considerare în organizarea procesului de înregistrare sistematică.

Cum sunt identificate proprietățile

Chiar și în absența proprietarului, specialiștii autorizați în cadastru, însoțiți de reprezentantul primăriei, pot realiza măsurătorile necesare pentru identificarea proprietăților. În acest proces sunt utilizate mai multe surse de informații care permit stabilirea amplasamentului și delimitarea imobilelor.

Printre acestea se numără documentele de proprietate existente, informațiile din registrele locale sau datele din evidențele administrative ale primăriei. Aceste informații sunt analizate și corelate cu situația identificată în teren.

Specialiştii în cadastru efectuează măsurători cu ajutorul echipamentelor topografice de specialitate, prin aceste operațiuni fiind determinate coordonatele (amplasamentul) și suprafețele imobilelor, iar datele obținute sunt utilizate pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului.

Rolul verificării de către proprietari

După finalizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, proprietarii trebuie să verifice informațiile referitoare la imobilele lor. Datele sunt puse la dispoziția cetățenilor în etapa de afișare publică, timp de 60 de zile.

În această perioadă, proprietarii pot analiza informațiile referitoare la amplasamentul, suprafața și titularii dreptului de proprietate. Dacă sunt identificate neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin depunerea unor cereri de rectificare a informaţiilor cuprinse în documentele tehnice ale cadastrului publicate, care ulterior vor fi analizate conform procedurilor prevăzute pentru această etapă.

Astfel, chiar dacă proprietarul nu este prezent în momentul realizării măsurătorilor cadastrale, acesta are posibilitatea, în etapa de afișare publică, să verifice informațiile referitoare la proprietatea sa și să solicite corectarea eventualelor date care nu reflectă situația reală.

ANCPI derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deţinători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

IMOBILIARE Comuna din România, unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
10:36
Comuna din România, unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
IMOBILIARE Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500 de euro, acum, în martie 2026
15:25, 20 Mar 2026
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500 de euro, acum, în martie 2026
IMOBILIARE Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 8.500 de euro, acum, în martie 2026. Este situată la 5 minute de centru
10:29, 17 Mar 2026
Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 8.500 de euro, acum, în martie 2026. Este situată la 5 minute de centru
IMOBILIARE Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€ acum, în martie 2026
07:17, 16 Mar 2026
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€ acum, în martie 2026
IMOBILIARE Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
07:30, 12 Mar 2026
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
IMOBILIARE Oferte „de nerefuzat” pe piața imobiliară. Unde găsești case și apartamente la cele mai mici prețuri
13:38, 11 Mar 2026
Oferte „de nerefuzat” pe piața imobiliară. Unde găsești case și apartamente la cele mai mici prețuri
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai făcut accident? În 2026 uite cum scapi de tot chinul cu asigurările
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Carl Rogers, omul care a crezut că fiecare dintre noi merită să devină „varianta cea mai bună”
CREDINȚĂ Ce nume a primit tânărul inuit botezat în Groenlanda de episcopul Macarie Drăgoi
18:21
Ce nume a primit tânărul inuit botezat în Groenlanda de episcopul Macarie Drăgoi
CONTROL Nazare anunță controale la case de amanet și firme de pază: Schimbare de abordare vizibilă la ANAF, zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici
18:12
Nazare anunță controale la case de amanet și firme de pază: Schimbare de abordare vizibilă la ANAF, zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici
SPORT Bogdan Lobonț știe cum tricolorii pot CÂȘTIGA barajul cu Turcia
18:01
Bogdan Lobonț știe cum tricolorii pot CÂȘTIGA barajul cu Turcia
UTILE Motivul pentru care e bine să eviți pantalonii scurți și îmbrăcămintea de o anumită culoare, când zbori cu avionul. „În special, pe distanțe scurte”
17:58
Motivul pentru care e bine să eviți pantalonii scurți și îmbrăcămintea de o anumită culoare, când zbori cu avionul. „În special, pe distanțe scurte”
INEDIT Studiu. Cum te afectează interacțiunea cu persoane stresate sau epuizate emoțional. „Am îmbătrânit din cauza ta”, nu este doar o vorbă
17:51
Studiu. Cum te afectează interacțiunea cu persoane stresate sau epuizate emoțional. „Am îmbătrânit din cauza ta”, nu este doar o vorbă
FLASH NEWS Iranul confirmă că a primit planul de pace trimis de Statele Unite, dar îl numește „maximalist și nerezonabil”
17:48
Iranul confirmă că a primit planul de pace trimis de Statele Unite, dar îl numește „maximalist și nerezonabil”

Cele mai noi

Trimite acest link pe