Cum sunt realizate măsurătorile cadastrale atunci când proprietarul nu este prezent

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gratuit pentru deţinători, specialiştii în cadastru se deplasează în teren pentru a identifica și măsura imobilele dintr-o localitate. Scopul lucrărilor de înregistrare sistematică este realizarea unei evidențe clare și complete a proprietăților, astfel încât terenurile și construcțiile să poată fi înscrise corect în documentele cadastrale și, ulterior, în cartea funciară.

În practică, există numeroase situații în care proprietarii nu sunt prezenți atunci când sunt realizate măsurătorile. Unii sunt plecați din localitate sau din țară, iar alții nu pot ajunge la proprietate în momentul desfășurării lucrărilor. Aceste situații sunt frecvente în multe comunități și sunt luate în considerare în organizarea procesului de înregistrare sistematică.

Cum sunt identificate proprietățile

Chiar și în absența proprietarului, specialiștii autorizați în cadastru, însoțiți de reprezentantul primăriei, pot realiza măsurătorile necesare pentru identificarea proprietăților. În acest proces sunt utilizate mai multe surse de informații care permit stabilirea amplasamentului și delimitarea imobilelor.

Printre acestea se numără documentele de proprietate existente, informațiile din registrele locale sau datele din evidențele administrative ale primăriei. Aceste informații sunt analizate și corelate cu situația identificată în teren.

Specialiştii în cadastru efectuează măsurători cu ajutorul echipamentelor topografice de specialitate, prin aceste operațiuni fiind determinate coordonatele (amplasamentul) și suprafețele imobilelor, iar datele obținute sunt utilizate pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului.

Rolul verificării de către proprietari

După finalizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, proprietarii trebuie să verifice informațiile referitoare la imobilele lor. Datele sunt puse la dispoziția cetățenilor în etapa de afișare publică, timp de 60 de zile.

În această perioadă, proprietarii pot analiza informațiile referitoare la amplasamentul, suprafața și titularii dreptului de proprietate. Dacă sunt identificate neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin depunerea unor cereri de rectificare a informaţiilor cuprinse în documentele tehnice ale cadastrului publicate, care ulterior vor fi analizate conform procedurilor prevăzute pentru această etapă.

Astfel, chiar dacă proprietarul nu este prezent în momentul realizării măsurătorilor cadastrale, acesta are posibilitatea, în etapa de afișare publică, să verifice informațiile referitoare la proprietatea sa și să solicite corectarea eventualelor date care nu reflectă situația reală.

ANCPI derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deţinători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

