Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară

Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară

Pe durata desfășurării lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților apar frecvent situații în care proprietarii/deținătorii nu se află în localitate. Aceștia pot fi plecați temporar în alte localități sau în străinătate, însă procesul de înregistrare sistematică continuă și în absența lor. Conform procedurii, înregistrarea sistematică a imobilelor, gratuit pentru cetățeni, are loc fără a fi condiționată de prezența proprietarilor.

Pentru a verifica dacă în zona în care se află imobilul vizat sunt în desfășurare lucrări de înregistrare sistematică, proprietarii se pot adresa primăriei din localitate sau pot consulta platformele online dedicate, disponibile la adresele http://www.ancpi.ro/pnccf_docs2/index.php și https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html. Procesul de înregistrare sistematică este structurat în etape bine definite, astfel încât imobilele să poată fi identificate și înscrise în mod corect, pe baza informațiilor colectate din mai multe surse disponibile.

Cum sunt identificate imobilele în lipsa proprietarului

În absența proprietarului, prestatorii lucrărilor de înregistrare sistematică utilizează documentele existente în arhiva oficiului de cadastru și publicitate imobiliară sau a altor instituţii şi autorităţi publice, precum și datele și informațiile din evidențele primăriei.

Pe baza informațiilor și documentelor puse la dispoziţie, chiar şi în lipsa proprietarului, prestatorul lucrărilor, cu ajutorul reprezentantului primăriei, poate identifica imobilele şi realiza măsurătorile în teren necesare pentru stabilirea amplasamentului și a suprafeței imobilelor.

În multe cazuri, identificarea se poate realiza și cu sprijinul vecinilor, care pot oferi informații utile privind delimitarea proprietăților.

Rolul verificării ulterioare a documentelor tehnice de către proprietari

După finalizarea lucrărilor la teren și întocmirea documentelor tehnice cadastrale, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice datele privind imobilele de interes (amplasament, suprafața și titularii drepturilor înscrise).

Chiar și în situația în care sunt plecați din țară sau din localitate, în perioada de 60 de zile aferentă afișării publice, proprietarii/deținătorii imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice au posibilitatea de a consulta documentele tehnice ale cadastrului, de a verifica corectitudinea informațiilor şi de a solicita corectarea eventualelor erori/neconcordanțe, prin formularea unei cereri de rectificare. Documentele tehnice cadastrale sunt disponibile pe perioada publicării pe pagina de internet a ANCPI https://www.ancpi.ro/pnccf_docs/

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

 PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

