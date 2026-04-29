Unde pot fi consultate documentele tehnice ale cadastrului

Rolul primăriei în realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică este esențial, întrucât potrivit legii, primarul are obligația de a înștiința, prin afișare și orice alte mijloace de publicitate, deținătorii imobilelor cu privire la obligațiile pe care le au în desfășurarea lucrărilor, precum cele de a permite accesul prestatorului pentru executarea măsurătorilor, de a participa la identificarea limitelor imobilelor, de a prezenta actele de proprietate și de a verifica informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a rezultatelor.

După realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate public pentru o perioadă de 60 de zile și pot fi consultate la sediul primăriei din localitatea în care se desfășoară lucrările sau într-un alt loc stabilit în acest scop de către primar, pe pagina de internet a primăriei (acolo unde este disponibilă această opțiune), precum și pe pagina de internet a ANCPI.

Așadar, în cadrul etapei de consultare publică, documentele tehnice ale cadastrului sunt puse la dispoziția deținătorilor imobilelor. Această etapă oferă fiecărui deținător posibilitatea de a verifica informațiile referitoare la imobilul său, înainte ca acestea să devină definitive și să fie înscrise în cartea funciară.

Consultarea documentelor tehnice este un pas important, deoarece permite corectarea eventualelor neconcordanțe și contribuie la realizarea unei evidențe corecte și complete.

În această perioadă, deținătorii trebuie să verifice informații esențiale despre imobilele lor, precum amplasamentul, suprafața, limitele, categoria de folosință și titularii drepturilor de proprietate sau ai posesiei, după caz. Verificarea acestor date este importantă pentru a confirma că ele reflectă corect situația din teren și din actele de proprietate.

În cazul în care sunt identificate neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin depunerea unei cereri de rectificare, conform procedurilor stabilite pentru această etapă.

Prin urmare, participarea activă a primăriei și a deținătorilor de imobile contribuie în mod cert la realizarea unei evidențe corecte, actualizate și conforme cu realitatea din teren.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Recomandarea video

Mediafax
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Mediafax
Britanicii au analizat imaginile cu Charles și Trump și au stabilit: Marea Britanie vs. SUA 1-0
Click
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
Digi24
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Video / „Costume-plapumă”, adaptări ingenioase pentru utilizatorii de scutere
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Cafeaua poate îmbunătăți performanțele cognitive chiar și fără cofeină
