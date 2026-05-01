Interes crescut pentru locuințele vechi din Iași. Cum se prezintă piața: La nivel național, trendul e invers

Iașul a înregistrat în T1 2026 cel mai mare avans al cererii pentru locuințe vechi dintre principalele orașe ale României.

Cumpărătorii sunt tot mai atrași de apartamentele vechi din Iași, scrie Ziarul de Iași. Acestea sunt concluziile unui studiu Imobiliare.ro Market 360 „Piața imobiliară rezidențială” pentru T1 2026.

Cine caută un apartament în Iași are acum răgaz să negocieze și chiar să aștepte o ofertă bună.

Piața nu mai seamănă cu o „oală sub presiune”, deoarece a trecut boom-ul imobiliar.

Atunci, o locuință scoasă la vânzare dimineața avea trei oferte până seara.

„Cumpărătorii nu au dispărut, dar au învățat să amâne. Decizia de cumpărare nu mai este grăbită de presiunea momentului, ci filtrată printr-o nevoie tot mai clară de siguranță”, a observat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Cele mai accesibile prețuri la imobiliare vechi în Iași sunt în cartierele Bucium, Dacia și Mircea cel Bătrân rămân cele mai accesibile zone ale orașului. Prețul mediu solicitat aici se menține sub 1.800 euro pe metrul pătrat util.

Pe de altă parte, în zona ultracentrală, prețurile depășesc 3.100 euro pe mp.

