Dispozitivul pe care trebuie să-l aibă orice apartament nou. În caz contrar, dezvoltatorii imobiliari riscă o AMENDĂ de până la 50.000 de lei

01 oct. 2025, 15:02, Imobiliare
Ca proprietar de apartament nou, trebuie să respecți legile noi impuse, altfel riști o amendă de la 20.000 la 50.000 de lei. Printr-un proiect de act normativ al Ministerului Afacerilor Interne, dezvoltatorii imobiliari au noi obligații de respectat.

De exemplu, apartamentele sau casele noi trebuie să fie echipate cu un anumit dispozitiv vital pentru salvarea vieților oamenilor în caz de primejdie.

Ce dispozitiv trebuie să fie în fiecare locuință nouă?

Potrivit BZI , este vorba despre detectoarele de incendiu. În cazul imobilelor existente sau mai vechi, regula nu va fi impusă. Aceste detectoare îi pot alerta pe locatari din timp dacă incendiul este declanșat pe durata nopții, în timp ce ei dorm.

„Întrucât cele mai multe incendii au izbucnit în timpul nopții, în lipsa unor detectoare care să-i alarmeze din timp, ocupanții locuințelor au fost surprinși în somn de fumul degajat și au decedat prin intoxicare. Se evidențiază, astfel, importanța dotării locuințelor cu detectoare autonome de incendiu. În cazul locuințelor noi, propunem ca dezvoltatorii imobiliari să aibă obligația de a asigura dotarea acestora cu detectoare autonome de incendiu, înainte ca locuințele (apartamentele/casele) să fie înstrăinate/vândute”, transmite MAI.

,,În cazul locuințelor deja existente, obligația nu poate fi impusă proprietarilor, întrucât personalul inspectoratelor nu are dreptul de a verifica respectarea acesteia fără consimțământul proprietarului pentru accesul în locuință. Prin urmare, în situația unui refuz, controlul nu ar putea fi exercitat pentru a garanta respectarea unor eventuale obligații”, se precizează în proiectul de lege.

Legea este încă în dezbatere în Parlamentul României.

