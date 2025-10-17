Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea

Chiar dacă dețin un apartament cumpărat, proprietarii nu pot face ce vor. Trebuie să plătească legile, să plătească utilitățile și să fie la zi cu ratele pentru a nu risca evacuarea. În plus, nu pot face orice modificare semnificativă în interiorul locuinței

Toți proprietarii au obligația să-și anunțe vecinii și asociația de proprietari dacă vor să facă o modificare în interiorul locuinței care implică schimbări majore, potrivit Codului Civil și a Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Proprietarii nu mai pot dărâma pereți, modifica conducte sau fațada fără autorizație

Lucrările cu modificări semnificative presupun dărâmarea pereților, modificări la grinzi, pereții portanți sau alte elemente de structură, precum și la fațadă. Nu se mai pot comasa camere și nici nu se poate transforma apartamentul fără autorizație într-un birou, cabinet medical, salon de wellness, spațiu comercial și chiar studio de videochat.

Chiar și pentru montarea aparatelor de aer condiționat pe peretele exterior, în unele blocuri istorice sau de patrimoniu, proprietarii trebuie să solicite permisiunea asociației. Legea este valabilă și pentru proprietarii care intenționează să modifice traseul instalațiilor comune – apă, gaze, canalizare, electricitate.

Este recomandat ca proprietarii să-și înștiințeze vecinii despre zugrăvire

Se pot efectua lucrări minore, precum zugrăvirea, schimbarea gresiei și faianței, înlocuirea parchetului, a ușilor sau a obiectelor sanitare. În aceste cazuri, nu este necesar acordul vecinilor sau al asociației. Dar proprietarii trebuie să informeze administrația dacă lucrările implică un volum ridicat de zgomot sau transport de materiale. Astfel, vor evita situația ca ceilalți locatari să depună plângeri ulterioare.

Articolul 630 prevede obligația fiecărui proprietar de a folosi spațiul locativ „fără a aduce atingere drepturilor celorlalți coproprietari”. Orice proprietar trebuie să-și înștiințeze vecinii dacă lucrările vor produce disconfort excesiv sau pun în pericol alte apartamente (prin vibrații, praf, zgomot constant sau scurgeri de materiale).

Ce riscă proprietarii care fac modificări fără autorizație

Dacă un proprietar efectuează lucrări majore fără autorizație și fără acordul asociației, riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea modificărilor. De asemenea, proprietarul este obligat să readucă imobilul la starea inițială, pe cheltuiala proprie. În cazul în care demolează un perete de rezistență care poate pune în pericol siguranța altor locatari pe timp de cutremur, proprietarul poate ajunge la răspundere penală.

