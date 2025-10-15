Prima pagină » Actualitate » Toți românii care stau la bloc trebuie să dețină acest aparat în locuință. Cine nu are, primește amendă

Toți românii care stau la bloc trebuie să dețină acest aparat în locuință. Cine nu are, primește amendă

15 oct. 2025, 13:34, Actualitate
Toți românii care stau la bloc trebuie să dețină acest aparat în locuință. Cine nu are, primește amendă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Toți românii care locuiesc la bloc trebuie să dețină acest aparat în locuință, iar cine nu are, primește amendă. Despre ce aparat este vorba!

Este vorba despre detectoarele de gaze, esențiale pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon. Iar cine nu are detector de gaze în apartament și nu respectă legea, primește amendă.

Românii care locuiesc la bloc trebuie să știe că au obligația de a monta detectoare de gaz în apartamente. Normele prevăd instalarea detectoarelor automate de gaz, chiar pe casa scării, pentru a semnala eventualele scăpări. Electroventilul automat trebuie să fie montat pe robineții principali de închidere, amplasați înaintea fiecărui contor, pe ramificațiile importante, la conductele care deservesc grupuri de arzătoare, la baza fiecărei coloane sau robinet pentru maximum 24 de puncte de consum.

În apartamentele prin care trec conducte de gaz, însă care nu folosesc gaze naturale, se impune montarea acestor detectoare automate, care acționează electroventilele de siguranță. În același timp, în locuințele unde geamurile au fost înlocuite cu unele mai groase sau de tip securizat, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze. Proprietarii de apartamente mai trebuie să știe că, pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon, este importantă:

  • instalarea și întreținerea corespunzătoare a aparatelor de încălzire;
  • asigurarea unei ventilații adecvate în încăperi;
  • evitarea utilizării aparatelor de încălzire în spații închise;
  • verificarea periodică a coșurilor de fum;
  • instalarea de detectoare de monoxid de carbon în locuințe.
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În afară de noua lege care presupune montarea detectoarelor de gaz și pe casa scării, românii care stau la bloc sau la casă și care dețin centrale termice sunt obligați să efectueze verificările tehnice, ca să prevină eventualele defecțiuni.

Verificarea aceasta se face înainte de venirea iernii și costă circa 500 de lei. Specialistul o să verifice toate componentele centralei, chiar și pompa, încălzirea și schimbătorul de căldură. Cine nu respectă regula nu doar încalcă legea şi va primi o amendă consistentă, dar îşi poate pune şi viaţa în pericol.

Astfel, detectoarele de gaz sau de fum sunt obligatorii atât pentru cei care locuiesc la bloc, cât și pentru cei care locuiesc la casă. De asemenea, detectoarele de gaze trebuie să fie echipate cu senzori de metan capabili detecteze concentrații de cel puțin 2% în aer și acționeze automat asupra robinetului de închidere al conductei de gaz.

În același timp, foarte important ca detectoarele să fie înlocuite înainte de a depăși durata de viață recomandată, pentru a preveni eventualele scurgeri de gaz. Dacă nu se respectă legea, românii pot primi amenzi cuprinse între 2.000 şi 4.000 de lei.

Este esențial ca încăperile care găzduiesc instalații de gaze aibă un volum minim de aer și beneficieze de o ventilare adecvată pentru a preveni acumularea de gaze nocive, care pot pune în pericol locatarii. În acest context, instalarea detectoarelor de gaz devine o măsură esențială pentru asigurarea siguranței locuinței.”

Detectorul de gaz este obligatoriu pentru cei care stau la bloc sau la casă pentru a preveni incidentele tragice ca intoxicațiile cu monoxid de carbon. Prin urmare, întreținerea instalațiilor de gaz și montarea detectoarelor automate sunt măsuri esențiale pentru siguranța locuinței.

