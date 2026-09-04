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Sectorul din Capitală în care un apartament de 3 camere se vinde cu 22.800 de euro. Are o suprafață utilă de 36 metri pătrați

Sectorul din Capitală în care un apartament de 3 camere se vinde cu 22.800 de euro. Are o suprafață utilă de 36 metri pătrați
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Un apartament cu 3 camere din Sectorul 5 al Capitalei a fost scos la licitație la un preț de pornire de 119.763 de lei, echivalentul a aproximativ 22.800 de euro, cu 50% mai mic față de valoarea de evaluare.

Locuința este situată la parterul unui bloc construit în 1970 și are o suprafață utilă de aproximativ 36 de metri pătrați.

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Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice scoate la licitație un apartament situat în Capitală, pe strada Valdemar Lăscărescu.

Locuința are 3 camere și se află la parterul unui bloc de apartamente. Potrivit anunțului de licitație, apartamentul oferă o suprafață utilă de 36,12 mp, o baie și a fost finalizat în 1970.

Proprietatea nu beneficiază de loc de parcare, iar în documentație este menționat și un teren aferent de 9,51 mp.

Apartamentul din Sectorul 5, scos la jumătate din valoarea de evaluare

Prețul de pornire al licitației este de 119.763 de lei, reprezentând 50% din valoarea de evaluare a proprietății, stabilită la 239.526 de lei. Potrivit anunțului, aceasta este cea de-a treia licitație organizată pentru vânzarea proprietății.

Pentru a participa, cei interesați trebuie să achite o taxă de participare în valoare de 11.976,30 lei.

Licitația se va desfășura în perioada 4 septembrie 2026, ora 09:00 – 14 septembrie 2026, ora 09:00.

Sectorul din Capitală în care un apartament de 3 camere se vinde cu 22.800 de euro. Are o suprafață utilă de 36 metri pătrați

Sectorul din Capitală în care un apartament de 3 camere se vinde cu 22.800 de euro. Are o suprafață utilă de 36 metri pătrați

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