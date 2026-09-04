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SUA sancționează o bancă din Turcia pentru legături cu Iranul. Washingtonul acuză instituția că a facilitat transferul veniturilor din petrol

SUA sancționează o bancă din Turcia pentru legături cu Iranul. Washingtonul acuză instituția că a facilitat transferul veniturilor din petrol
Donald Trump | Foto - Mediafax
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Statele Unite au impus sancțiuni unei bănci din Turcia, pe care autoritățile americane o acuză că a ajutat Iranul să transfere venituri obținute din vânzarea petrolului. Sancțiunile vizează Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi și fac parte din acțiunile administrației americane pentru reducerea accesului Iranului la sistemul financiar internațional, relatează The Associated Press.

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Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite susține că banca a avut un rol important în transferul veniturilor obținute de Iran din vânzarea petrolului către China. Potrivit autorităților americane, fondurile puteau ajunge ulterior în Turcia, unde puteau fi transformate în numerar sau aur. Washingtonul acuză banca și că a oferit servicii unor instituții financiare iraniene sancționate anterior pentru activități legate de comercializarea petrolului.

Sancțiunile fac parte dintr-o nouă strategie americană

Măsura vine după ce secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a anunțat o nouă campanie pentru reducerea accesului Iranului la sistemul financiar mondial. Administrația americană avertizează băncile și companiile care continuă să colaboreze cu entități iraniene că pot intra, la rândul lor, sub incidența sancțiunilor.

Washingtonul susține că presiunea financiară trebuie să reducă veniturile pe care Teheranul le poate folosi pentru susținerea programelor sale militare.

China și India, importante pentru economia Iranului

Sancțiunile împotriva băncii turce apar într-un moment în care Statele Unite încearcă să reducă relațiile comerciale dintre Iran și principalii săi parteneri economici. China și India au un rol important în comerțul exterior al Iranului. Beijingul rămâne unul dintre principalii cumpărători ai petrolului iranian, în timp ce India are relații comerciale importante cu Teheranul.

Administrația americană a transmis că firmele și instituțiile financiare care facilitează tranzacțiile cu Iranul se pot confrunta cu sancțiuni.

Strategia americană pune presiune pe economia iraniană

Noile sancțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care Statele Unite încearcă să limiteze sursele de venit ale Iranului. Washingtonul combină presiunea economică cu acțiuni militare și cu măsuri diplomatice. Administrația americană speră că aceste acțiuni vor determina autoritățile iraniene să își schimbe politica și să accepte negocieri în anumite domenii.

Iranul continuă însă relațiile comerciale cu mai multe state și încearcă să își mențină accesul la piețele internaționale. Situația rămâne tensionată, iar noile sancțiuni pot afecta și relațiile dintre Statele Unite și Turcia, unul dintre aliații Washingtonului din cadrul NATO.

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