Un zbor Norse Atlantic Airways cu destinația New York a fost nevoit să abandoneze decolarea pe Aeroportul Gatwick din Londra, după apariția unei probleme tehnice. Mai multe aeronave care urmau să aterizeze au fost redirecționate către alte aeroporturi, relatează The Mirror.

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Zborul spre New York a abandonat decolarea

Activitatea de pe aeroportul Gatwick din Londra a fost întreruptă temporar vineri după-amiază, după ce un avion de pasageri care se pregătea să decoleze spre Statele Unite a fost nevoit să oprească pe pistă.

Este vorba despre zborul Z0701 operat de Norse Atlantic Airways, cu destinația Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York. Aeronava, un Boeing 787-9 Dreamliner, efectua procedura de decolare pe pista 26L atunci când echipajul a abandonat decolarea.

La scurt timp, mai multe vehicule de intervenție au fost trimise către avionul aflat pe pistă.

Aeroportul a confirmat o problemă tehnică

Reprezentanții Aeroportului Gatwick au confirmat că pista a fost închisă din cauza unei probleme tehnice la aeronava care pleca.

„Din cauza unei probleme tehnice la o aeronavă care pleca, pista noastră este în prezent închisă. Echipele noastre lucrează pentru a muta aeronava și a relua operațiunile cât mai repede posibil. Ca întotdeauna, siguranța și securitatea sunt prioritatea noastră numărul unu”, a transmis un purtător de cuvânt al aeroportului, potrivit The Mirror.

Mai multe avioane au fost redirecționate

Închiderea pistei a afectat temporar traficul aerian de la Gatwick, iar mai multe avioane care urmau să aterizeze au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Printre destinațiile alternative s-au numărat Luton, Stansted, Heathrow și Birmingham. Unele dintre zborurile companiei easyJet au fost, de asemenea, afectate de întreruperea operațiunilor.

Un pasager care a susținut că a observat incidentul a relatat pe rețelele sociale că un avion easyJet aflat în apropierea pistei ar fi fost nevoit să efectueze un „go-around”, adică să renunțe temporar la aterizare și să urce din nou, pentru a evita aeronava Norse aflată pe pistă. Această informație nu a fost confirmată oficial de aeroport.

Pista a fost redeschisă după aproximativ 50 de minute

Aeronava Norse Atlantic Airways a fost tractată de pe pistă, iar aceasta a fost redeschisă după aproximativ 50 de minute. Ulterior, operațiunile de la Gatwick au fost reluate, însă aeroportul a avertizat că sunt de așteptat întârzieri ca urmare a perturbării traficului.

Pasagerii care aveau programate zboruri de la sau către Gatwick au fost sfătuiți să verifice direct situația curselor cu operatorii aerieni.

Posibilă problemă la trenul de aterizare

Potrivit unor informații preliminare publicate de Aviation Herald și citate de The Mirror, avionul ar fi abandonat decolarea după ce a atins o viteză de aproximativ 138 mph, echivalentul a circa 222 km/h.

Sursa susține că aeronava ar fi avut o problemă la trenul de aterizare din față, iar roțile din partea frontală s-ar fi rotit cu aproximativ 90 de grade. Informația este însă preliminară și nu a fost confirmată oficial de compania aeriană.

Aeronava a rămas imobilizată pe pistă până când a fost tractată în afara acesteia.