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Funcționar de la Evidența Persoanelor Timiș, arestat la domiciliu. Este acuzat de luare de mită, după ce a fost prins în flagrant

Funcționar de la Evidența Persoanelor Timiș, arestat la domiciliu. Este acuzat de luare de mită, după ce a fost prins în flagrant
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Un funcționar de la Evidența Persoanelor din Jimbolia (județul Timiș) a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua 550 de lei mită. Banii ar fi fost ceruți pentru eliberarea unui buletin și modificarea datelor de identificare. Potrivit anchetatorilor, nu ar fi fost prima dată când funcționarul cerea mită.

Pe 3 septembrie 2026, funcționarul din Jimbolia a fost prins în flagrant la locul de muncă, în timp ce ar fi primit 550 de lei. Banii ar fi fost dați pentru eliberarea unui nou act de identitate și modificarea datelor personale. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș transmite că funcționarul public ar fi pretins și/sau primit bani în trei împrejurări diferite, arată Mediafax.

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Funcționar de la Evidența Persoanelor Timiș, arestat la domiciliu. Este acuzat de luare de mită, după ce a fost prins în flagrant

Funcționar de la Evidența Persoanelor Timiș, arestat la domiciliu. Este acuzat de luare de mită, după ce a fost prins în flagrant. Sursă foto:  Shutterstock

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că un funcționar public din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Jimbolia ar fi pretins și/sau primit, în trei împrejurări distincte, sume de bani de la persoane interesate de emiterea sau modificarea unor acte de identitate, în schimbul facilitării eliberării acestora cu eludarea condițiilor și documentației prevăzute de lege”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

Au fost efectuate percheziții

Anchetatorii au făcut percheziții la două adrese și la o mașină, de unde au ridicat documente și dispozitive electronice. Funcționarul a fost reținut inițial pentru 24 de ore. Ulterior, Tribunalul Timiș a dispus apoi arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă pentru luare de mită în formă continuată.

Potrivit procurorilor, între 21 august și 3 septembrie, funcționarul ar fi primit aproximativ 300 de euro de la trei persoane. În schimbul banilor, acesta ar fi eliberat sau facilitat obținerea unor acte de identitate cu încălcarea condițiilor legale.

„Ca situaţie de fapt, s-a reţinut că în perioada 21.08.2026 – 03.09.2026, inculpatul B.A., funcţionar public în cadrul unui serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în legătură cu acestea, a pretins şi/sau primit, în trei împrejurări distincte, sume de bani necuvenite de la persoane interesate de emiterea ori modificarea unor acte de identitate, în schimbul eliberării acestora şi a facilitării eliberării acestora cu eludarea condiţiilor şi a documentaţiei prevăzute de lege. În total, a pretins şi/sau primit de la trei persoane aproximativ suma de 300 euro”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

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