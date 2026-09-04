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Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța

Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
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Zacarias Moussaoui, un membru al organizației teroriste al-Qaeda ce a fost condamnat la închisoare pe viață în SUA pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în țara sa natală, Franța.

Este singura persoană în viață condamnată pentru cel mai mare atac terorist comis pe teritoriul Statelor Unite. După ce a absolvit masterul în Afaceri Internaționale la Universitatea South Bank din Londra în 1995, s-a radicalizat și a luat parte la antrenamente militare în Afganistan. Din februarie până în mai 2001, el a urmat și un curs de pilotare pentru care a plătit peste 8.000 de dolari, dar pică evaluarea.  La moscheea locală, se face remarcat pentru fundamentalism și susține că fotbalul ar trebui interzis conform Islamului.

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Pe 16 august 2001, Moussaoui, care era în atenția autorităților franceze după întâlnirile avute cu extremiști islamici, a încercat din nou să urmeze un curs de pilotaj. El era interesat doar să facă viraje în aer și era puțin interesat să învețe cum să decoleze sau cum să aterizeze.

După câteva zile, a fost arestat de agenți FBI și INS în Minnesota și pus sub acuzare pentru tentative de terorism, planificarea deturnării unui avion, utilizarea armelor de distrugere în masă și complot pentru uciderea angajaților americani. Viza îi expirase.

Anchetatorii au găsit asupra sa două cuțite, un laptop, manuale pentru pilotarea unui avion Boeing 747 și mănuși de luptă. Potrivit BFMTV, Zacarias Moussaoui execută de 25 de ani sentința de închisoare pe viață în SUA, după ce a fost condamnat pentru complicitate în atacurile de la 11 septembrie 2001.

Potrivit avocatului său, Roman Ruiz, Moussaoui solicită să își ispășească pedeapsa de închisoare pe viață în Franța. Deținutul se plânge că are condiții de detenție „ultra-represive”. El a denunțat în urmă cu opt ani  „tortura psihologică” la care este supus în închisoarea de maximă securitate din Colorado și cere să fie audiat de un judecător.

Avocatul său mai spune că Roman Ruiz a avut parte de un proces părtinitor, de o anchetă viciată și că i s-au încălcat de 14 ori drepturile. Zacarias Moussaoui s-a născut pe 30 mai 1968 la Saint-Jean-de-Luz, în Țara Bascilor, într-o familie franco-marocană, fiind cel mai mic dintre frați. Mama sa, victimă a violenței domestice, a divorțat și s-a mutat la Perpignan, iar Moussaoui își petrece copilăria la domiciliul familial, și ulterior, la orfelinat. În ciuda acestui parcurs de viață dificil, își ia bacalaureatul și începe studiile superioare.

Un fost coleg de clasă de la colegiul tehnic (BTS) îl descria într-o arhivă a Institutului Național al Audiovizualului (INA) ca fiind un tip apreciat, petrecăreț, „un simbol al integrării”.În anii 1990, începe să frecventeze mediile islamiste și intră în vizorul serviciilor de informații teritoriale franceze. În 1992, pleacă în Marea Britanie, unde își continuă studiile la o școală de afaceri. Zacarias Moussaoui frecventează moscheile locale și intră în anturajul unor extremiști.

Conform serviciilor secrete franceze, în cursul anilor 1990, el efectuează mai multe călătorii în Pakistan, poarta de intrare către taberele de antrenament teroriste din Afganistan.

„A greșit când s-a amestecat cu acești islamiști”, recunoaște și astăzi mama sa, Aïcha, care se teme că va muri fără să își mai poată revedea fiul.

Sursa Foto: Autoritățile federale din SUA

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