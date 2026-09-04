Un fragment de dronă, cu încărcătură explozibilă, a fost descoperit în apropiere de brațul Sulina. Armata a intervenit de urgență

Armata Română a anunțat, vineri 4 septembrie, că un fragment de dronă a fost găsit în zona brațului Sulina. Dispozitivul avea încărcătură explozivă și a fost detonat în condiții de siguranță, transmite Ministerul Apărării Naționale.

„Vineri, 4 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina, pentru verificarea unui obiect plutitor suspect.

În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului, în condiții de siguranță, la ora 18.17.

O intervenție similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, 3 septembrie, când o altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona Platformei Centrale.

Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.

Forțele Navale Române mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea obiectelor care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime”, arată sursa citată.