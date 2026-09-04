România este pe lista celpor 22 de state membre ale Uniunii Europene care nu trimiseseră Comisiei Europene, până la termenul-limită de 1 septembrie, proiectul Planului național de restaurare a naturii.

Doar 5 dintre cele 27 de țări membre – Spania, Țările de Jos, Portugalia, Luxemburg și Bulgaria – depuseseră documentele până la momentul dezbaterii din Comisia pentru Mediu (ENVI) a Parlamentului European din 1 septembrie, scrie portalul 2EU.brussels,.

UPDATE: Ministerul român al Mediului, Apelor și Pădurilor a explicat pentru G4Media că Planul național de restaurare a naturii se află încă în elaborare. Instituția nu indică, în acest moment, o dată exactă la care proiectul va fi transmis Comisiei Europene. Ministerul spune că documentul necesită un proces amplu de fundamentare tehnică și științifică, colectare și analiză de date, coordonare între instituții și consultarea actorilor vizați.

Finanțare europeană pentru elaborarea planului

Pentru elaborarea planului, Ministerul Mediului a obținut finanțare europeană prin proiectul „Sprijin pentru elaborarea Planului Național de Restaurare pentru Natură” – SMIS 362995, finanțat prin POAT 2021–2027. Contractul de finanțare a fost semnat la 29 mai 2026, iar proiectul se află în curs de implementare.

Calendarul activităților este revizuit împreună cu autoritatea de management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Ministerul precizează că, deși proiectul planului nu a fost transmis oficial Comisiei Europene până la termenul de 1 septembrie, au existat „comunicări informale punctuale” cu experți ai Comisiei Europene, cărora le-au fost furnizate informații despre stadiul implementării proiectului.

Sunt consultate ONG-urile, autoritățile locale, proprietarii de terenuri

Pe de altă parte, instituția invocă caracterul participativ prevăzut de Regulamentul (UE) 2024/1991. Elaborarea Planului presupune consultarea autorităților locale și regionale, proprietarilor și utilizatorilor de terenuri, ONG-urilor, mediului de afaceri, cercetătorilor, fermierilor, pescarilor, silvicultorilor, investitorilor și a altor actori interesați.

Ministerul susține că, în prezent, organizează cadrul de lucru și modalitatea în care aceste instituții și categorii de actori vor fi implicate. O primă versiune a Planului urmează să fie făcută publică, iar forma finală va fi publicată după finalizarea procesului.

Ministerul dă din umeri