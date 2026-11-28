Jurnalistul Ștefan Etveș, specializat pe probleme de infrastructură, a precizat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că după închiderea actualelor șantiere pentru liniile de tramvai din Capitală, va intra în șantier și linia 41, care este considerată „metroul ușor” al Bucureștiului.
„Trebuie spus un lucru: într-un an, doi, se va închide linia 41. Nu știu dacă lumea știe. Toată linia 41 intră în reparații capitale. După redeschiderea liniilor de tramvai care sunt acum închise, linia 32 de la Unirii spre Piața Rahova întră în șantier. Linia 41 este construită la începutul anilor 2000. Au trecut 25 de ani. În mod normal, o linie de tramvai are un termen de garanție de 20-25 de ani. Trebuie să așteptăm 30-35 de ani să schimbăm linia 41?”, a precizat Ștefan Etveș în emisiunea „Cu Gândul la București”.
Potrivit lui Etveș, linia este una strategică.
„Este, poate, cea mai importantă linie de tramvai din Capitală. Dacă nu se vor face reparații capitale la lnia 41, în 3-4 ani se vor întâmpla lucruri neplăcute”, a mai precizat jurnalistul.
Linia de tramvai 41, caracteristici:
În prezent, în București sunt în lucru peste 40 de kilometri de cale de rulare pentru tramvaie, pe bulevarde sau artere precum: