Jurnalistul Ștefan Etveș, specializat pe probleme de infrastructură, a precizat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că după închiderea actualelor șantiere pentru liniile de tramvai din Capitală, va intra în șantier și linia 41, care este considerată „metroul ușor” al Bucureștiului.

„Trebuie spus un lucru: într-un an, doi, se va închide linia 41. Nu știu dacă lumea știe. Toată linia 41 intră în reparații capitale. După redeschiderea liniilor de tramvai care sunt acum închise, linia 32 de la Unirii spre Piața Rahova întră în șantier. Linia 41 este construită la începutul anilor 2000. Au trecut 25 de ani. În mod normal, o linie de tramvai are un termen de garanție de 20-25 de ani. Trebuie să așteptăm 30-35 de ani să schimbăm linia 41?”, a precizat Ștefan Etveș în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Potrivit lui Etveș, linia este una strategică.

Linia 41, strategică

„Este, poate, cea mai importantă linie de tramvai din Capitală. Dacă nu se vor face reparații capitale la lnia 41, în 3-4 ani se vor întâmpla lucruri neplăcute”, a mai precizat jurnalistul.

Linia de tramvai 41, caracteristici:

are 15 stații

durata de la un capăt la celălalt este de aproximativ 32 de minute

principala legătură cu metroul este cea de la Crângași

are o lungime de aproximativ 10 kilometri

a fost modernizată în anul 2002

București, în șantier cu peste 40 de kilometri de șine de tramvai

În prezent, în București sunt în lucru peste 40 de kilometri de cale de rulare pentru tramvaie, pe bulevarde sau artere precum: