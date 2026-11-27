Curtea Constituțională a României a publicat vineri 27 noiembrie motivarea deciziei prin care i-a dat dreptate președintelui Nicușor Dan în disputa cu Parlamentul privind o lege inițiată de deputatul PNL Dumitru Țiplea, finul de cununie al lui Ilie Bolojan, transmite Mediafax.

Parlamentul a adoptat o lege prin care o comună din județul Bihor urma să beneficieze de un statut special și de prioritate în promovarea unor investiții, după ce a devenit acționar majoritar al societății care deține un complex balnear situat pe teritoriul altei comune.

Judecătorii constituționali au declarat legea neconstituțională în integralitate, cu unanimitate de voturi. Potrivit motivării CCR, Parlamentul și-a depășit atribuțiile pentru a reglementa situația unei singure localități din România.

Legea, inițiată de deputatul PNL Dumitru Țiplea, finul de cununie și vechiul colaborator al lui Ilie Bolojan, urmărea acordarea unui statut special unei singure comune din România, conduse tot de un liberal.

Povestea celor două comune din Bihor

La originea legii se află o tranzacție realizată de administrația comunei Cociuba Mare, din județul Bihor, condusă de primarul liberal Mihai Sferle.

În 2025, comuna a preluat, prin intermediul societății proprii de gospodărire comunală, participația majoritară la Turism Crișul SA, societatea care deține complexul balnear Băile Tinca. Valoarea tranzacției a fost de aproximativ două milioane de euro, potrivit Agerpres.

Problema este că respectivul complex balnear nu se află pe teritoriul comunei Cociuba Mare, ci pe cel al comunei Tinca.

Mai mult, complexul reprezintă principala resursă turistică în baza căreia comuna Tinca a fost inclusă, încă din 2009, pe lista localităților din România cu resurse turistice importante.

Legislația în vigoare stabilește că o localitate poate beneficia de acest statut în funcție de resursele turistice existente pe propriul teritoriu administrativ.

Practic, Cociuba Mare controlează societatea care deține complexul balnear, însă obiectivul turistic se află în altă comună.

Pentru a depăși acest obstacol, parlamentarii au intervenit direct printr-o lege.

Legea a fost inițiată de finul lui Ilie Bolojan

Principalul inițiator al proiectului legislativ a fost deputatul PNL de Bihor Dumitru Țiplea, fost prefect al județului și unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan.

Potrivit publicației BIHOREANUL, Dumitru Țiplea este finul de cununie al lui Ilie Bolojan, iar colaborarea dintre cei doi datează din 2005. Acesta i-a fost inclusiv consilier lui Bolojan în perioada în care actualul lider al PNL ocupa funcția de secretar general al Guvernului în 2007.

Proiectul legislativ a fost semnat de 44 de parlamentari: 31 de la PNL, șapte de la UDMR, trei de la PSD, doi reprezentanți ai minorităților naționale și unul de la USR.

Printre semnatarii liberali s-au numărat Lucian Bode, Raluca Turcan, Florin Roman, Robert Sighiartău, Mircea Fechet și Gabriel Andronache, precum și parlamentarii PNL de Bihor Călin Gal și Arina Moș.

Dumitru Țiplea a susținut proiectul și în plenul Camerei Deputaților, invocând oportunitățile de dezvoltare economică ale comunei Cociuba Mare.

Parlamentarii au făcut o lege pentru o singură comună

Inițiatorii au argumentat că legislația trebuie adaptată pentru a permite și localităților care dețin active turistice pe teritoriul altor comune să beneficieze de statutul de zonă cu resurse turistice.

Parlamentul nu a modificat însă criteriile generale, astfel încât toate localitățile din România aflate în situații similare să poată beneficia de noile prevederi.

În schimb, legea a introdus nominal comuna Cociuba Mare în patru dintre anexele Planului de amenajare a teritoriului național privind zonele cu resurse turistice.

Practic, în loc să schimbe regulile pentru toate comunele din România, Parlamentul a creat o excepție pentru o singură localitate.

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat în martie proiectul cu o majoritate covârșitoare: 267 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 13 abțineri.

Legea a fost transmisă spre promulgare pe 24 martie, iar pe 8 aprilie președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională.

CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nimeni nu este mai presus de lege”

Judecătorii constituționali au constatat că actul normativ nu stabilește reguli generale, ci reglementează exclusiv situația unei singure localități.

Totodată, Curtea a stabilit că Parlamentul a intervenit într-un domeniu în care atribuțiile aparțin autorității executive.

„Parlamentul nu îşi poate exercita competenţa de autoritate legiuitoare în mod discreţionar, oricând şi în orice condiţii, adoptând legi în domenii care aparţin în exclusivitate actelor cu caracter infralegal, administrativ”, se arată în motivarea CCR.

Judecătorii au concluzionat că Legislativul a încălcat principiul separației și echilibrului puterilor în stat, precum și principiul constituțional potrivit căruia „nimeni nu este mai presus de lege”.

Mai exact, Parlamentul nu putea acorda printr-o lege individuală unei singure comune un statut pentru care celelalte localități din România trebuie să parcurgă o procedură administrativă.

Nici Guvernul, nici președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis Curții Constituționale puncte de vedere asupra sesizării formulate de Nicușor Dan.

CCR a declarat legea neconstituțională în ansamblul său, cu unanimitate de voturi.

Legea nu mai poate intra în vigoare în forma adoptată de Parlament.

Miza financiară. Un proiect de modernizare de 15 milioane de euro

Obținerea statutului de localitate cu resurse turistice importante are și implicații financiare. Potrivit legislației în vigoare, investițiile pentru dezvoltarea turismului sunt orientate cu precădere către aceste localități.

De asemenea, proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecție a mediului beneficiază de prioritate în promovarea lor prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare.